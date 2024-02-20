Російський дрон влучив у житловий будинок із 5 людьми: є жертви (фото)

На момент обстрілу в житловому будинку в Сумській області перебувала ціла сім'я. Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали.

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У вівторок, 20 лютого, російські війська здійснили черговий обстріл території Сумської області. Цього разу ворожий дрон влучив у приватний будинок, де проживала родина. Про це повідомили у пресслужбі Новослобідської сільської ради.

"Починаючи з 04:00, російські терористи розпочали обстріл мирного населення громади — спочатку дронами, а згодом з артилерії. Дрон із вибухівкою влучив у житловий будинок, у якому перебували п'ятеро мирних мешканців села", — йдеться в повідомленні.

Як повідомили в джерелі, унаслідок обстрілу на місці сталася пожежа.

Наразі на місці події рятувальники проводять розбір завалів і пошукові роботи.

Пост Новослобідської сільської ради

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі виявлено тіла двох загиблих.

Російський дрон влучив у житловий будинок із 5 людьми

Що відомо про обстріли 20 лютого

У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed.

Удари С-300/С-400 відбувалися з Бєлгородської області Російської Федерації, Х-31 з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а Shahed з Приморсько-Ахтарська.

У результаті бойової роботи збито всі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив, що за минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків і БПЛА. Він зазначив, що по Херсону окупанти спрямували 37 снарядів.

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, у ніч на 20 лютого силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу "Shahed 131/136".

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч на 20 у Криворізькому районі обстрілів не було. Однак у Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади.

За інформацією голови Запорізької ОДА Івана Федорова, російські окупанти за минулу добу, 19 лютого, завдали 435 ударів по 19 населених пунктах.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини