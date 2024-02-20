Российский дрон попал в жилой дом с 5 людьми: есть жертвы (фото)

На момент обстрела в жилом доме в Сумской области находилась целая семья. Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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Во вторник, 20 февраля, российские войска совершили очередной обстрел территории Сумской области. На этот раз вражеский дрон попал в частный дом, где проживала семья. Об этом сообщили в пресс-службе Новослободского сельского совета.

"Начиная с 04.00, российские террористы начали обстрел мирного населения общины — сначала дронами, а затем из артиллерии. Дрон со взрывчаткой попал в жилой дом, в котором находились пять мирных жителей села", — говорится в сообщении.

Как сообщили в источнике, в результате обстрела на месте произошел пожар.

В настоящее время на месте происшествия спасатели проводят разбор завалов и поисковые работы.

Пост Новослободского сельского совета

В Сумской областной военной администрации сообщили, что на данный момент обнаружено тела двух погибших.

Российский дрон попал в жилой дом с 5 людьми

Что известно про обстрелы 20 февраля

В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed.

Удары С-300/С-400 происходили из Белгородской области Российской Федерации, Х-31 из временно оккупированной части Запорожской области, а Shahed из Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки противник совершил 43 обстрела, выпустив 180 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА. Он отметил, что по Херсону оккупанты направили 37 снарядов.

Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 20 февраля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 20 в Криворожском районе обстрелов не было. Однако в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громады.

По информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, российские оккупанты за минувшие сутки, 19 февраля, нанесли 435 ударов по 19 населенным пунктам.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов Харьковщины