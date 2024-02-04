Российская ДРГ прорвалась в Сумской области: в ВСУ рассказали о потерях врага после боя (видео)

Украинская тероборона вовремя заметила российскую ДРГ, открыла огонь, вызвала помощь и пригласила работу артиллеристов. После этого подключилось минометное подразделение, в результате чего враг был одолен, рассказал помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

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Российская ДРГ пыталась прорваться через украинскую границу в Сумской области, однако в результате боев понесла потери. Об этом сообщил помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин во время телемарафона.

"Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли", — сказал Евгений Силкин.

Он отметил, что враг не дает возможности установить личности погибших или раненых, поскольку он не оставляет их на поле боя и оттягивает на территорию России. Тероборона вовремя заметила ДРГ противника и открыла огонь, вызвала помощь, пригласила работу артиллеристов. Также подключилось минометное подразделение. Украинцы заметили, что российские военные начали оказывать помощь своим собратьям, оттягивать своих в сторону России.

Кроме этого, Силкин рассказал, что вражеская группа состояла из десяти подготовленных людей, которые заранее приезжают к российско-украинской границе и готовятся. В частности, запускают дроны, изучают местность, пути захода и отхода, следят за ситуацией на украинских наблюдательных постах, после этого осуществляют переход.

По его словам, украинские бойцы привыкли к подобным действиям врага. Сейчас оккупанты немного изменили тактику, однако наши военные также приобретают опыт и тренируются. Он отметил, что эта ДРГ такая же как и все предыдущие — в ней есть саперы, которые разминируют территорию, минометчики, которые идут немного позади.

Границу в Сумской области нельзя назвать границей в обычном виде, поскольку это линия соприкосновения, где происходят боевые действия, работает артиллерия и вражеская авиация, добавил Силкин.

ДРГ пыталась прорваться в Сумской области

3 февраля российская ДРГ пыталась пересечь государственную границу в Сумской области. Тероборона заметила десять военных РФ на подступах к Глуховской громаде. Украинские военные открыли стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы. Также минометчики накрывали огнем место сосредоточения врага. Бой продолжался в течение полутора часов, однако украинцы смогли преодолеть врага.

Напомним, 1 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что самая высокая активность российских ДРГ наблюдается в приграничных районах Сумской области.