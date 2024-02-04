Російська ДРГ прорвалася в Сумській області: у ЗСУ розповіли про втрати ворога після бою (відео)

Українська тероборона вчасно помітила російську ДРГ, відкрила вогонь, викликала допомогу та запросила роботу артилеристів. Після цього підключився мінометний підрозділ, у результаті чого ворога було здолано, розповів помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

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Російська ДРГ намагалася прорватися через український кордон у Сумській області, проте в результаті боїв зазнала втрат. Про це повідомив помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін під час телемарафону.

"Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули", — сказав Євген Силкін.

Він зазначив, що ворог не дає можливості встановити особи загиблих чи поранених, оскільки він не залишає їх на полі бою та відтягує на територію Росії. Тероборона вчасно помітила ДРГ противника та відкрила вогонь, викликала допомогу, запросила роботу артилеристів. Також підключився мінометний підрозділ. Українці помітили, що російські військові почали надавати допомогу своїм побратимам, відтягувати своїх у бік Росії.

Також Силкін розповів, що ворожа група складалася з десяти підготовлених людей, які заздалегідь приїжджають до російсько-українського кордону та готуються. Зокрема, запускають дрони, вивчають місцевість, шляхи заходу й відходу, стежать за ситуацією на українських спостережних постах, після цього здійснюють перехід.

За його словами, українські бійці звикли до подібних дій ворога. Наразі окупанти трохи змінили тактику, проте наші військові також набувають досвіду й тренуються. Він наголосив, що ця ДРГ така ж, як і всі попередні, — у ній є сапери, які розміновують територію, мінометники, які йдуть трохи позаду.

Кордон у Сумській області не можна назвати кордоном у звичайному вигляді, оскільки це лінія зіткнення, де відбуваються бойові дії, працює артилерія та ворожа авіація, додав Силкін.

ДРГ намагалася прорватися в Сумській області

3 лютого російська ДРГ намагалася перетнути державний кордон у Сумській області. Тероборона помітила десятьох військових РФ на підступах до Глухівської громади. Українські військові відкрили стрілецький бій і викликали протидиверсійні резерви. Також мінометники накривали вогнем місце зосередження ворога. Бій тривав протягом півтори години, проте українці змогли подолати ворога.

Нагадаємо, 1 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що найвища активність російських ДРГ спостерігається в прикордонних районах Сумської області.