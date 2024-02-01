Росіяни активізували ДРГ у Сумській області, — ДПСУ

За словами речника відомства Андрія Демченка, українські бійці використовують технічні засоби та протидиверсійні резерви в прикордонних районах для запобігання спробам прориву ворога.

Related video

Найвища активність російських диверсійно-розвідувальних груп відзначається в прикордонних районах Сумської області, яка розташована територіально поруч із країною-агресором. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Такі спроби проникнення росіян на територію України залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресором більше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", — сказав Демченко.

Також, згідно з його висловлюванням, спостерігається підвищена активність ворожих угруповань у Харківській області.

"Але наші воїни роблять усе можливе, що завчасно викриватимуть такі групи і завдаватимуть по них ударів, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум — знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", — додав речник ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. За даними слідства, родичі їхали з одного прикордонного села в інше. Правоохоронці порушили провадження про порушення законів війни та умисне вбивство.

Раніше заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України Сергій Наєв повідомив про небезпеку російських ДРГ на півночі.

Також Фокус писав про те, що на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса.