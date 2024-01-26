"Зараз дуже небезпечно": на кордоні активізувались російські ДРГ, — Наєв (відео)

Російські окупанти активізувались, окрім обстрілів вони почали частіше відправляти свої диверсійні групи. У ЗСУ наголосили, що нині поблизу кордону небезпечно для цивільних.

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На кордоні України почастішали спроби проходу диверсійних груп РФ. Про це 26 січня повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

У прикордонній частині Сумської області продовжуються бойові дії. Командувач підкреслив, що вони становлять загрозу як для військових, так і для мирних мешканців. ЗС РФ застосовують різну зброю, в тому числі артилерію та авіацію. Але окрім цього небезпеку становлять ворожі диверсійні групи.

"Ворог активізувався останнім часом. Почастішали заходи й спроби проходу диверсійних груп. Ми намагаємося, то вони й не проходять, але спроби в них є", — розповів неназваний захисник.

Наєв розповів, що командування Північної операційної зони постійно проводить тренування контрдиверсійних груп, мета яких — підготувати військових до зустрічі з російськими ДРГ. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ зазначив, що контрдиверсійні групи вже неодноразово демонстрували свою ефективність.

"Біля кордону зараз дуже небезпечно, цивільним людям треба бути якомога далі. Якщо їм кажуть, що треба трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати", — заявив один з бійців, який брав участь у тренуваннях.

Нагадаємо, військовослужбовець Дмитро Лазуткін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямі. ЗС РФ продовжують свої піхотні штурми та авіаційні атаки.

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