"Великі та волохаті": у 128 бригаді розповіли про "лайфхак" для боротьби з мишами (відео)

Щоб вивести мишей, потрібно розводити не котів, а щурів, пояснили військові зі 128 бригади. Тепер вони щурів підгодовують салом і оберігають.

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Бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ винайшли "лайфхак" для знищення мишей, від яких потерпають у бліндажах. Поки вони тримають позиції в Запорізькій області, з малими гризунами воюють щурі. Поради українських бійців опублікували журналісти порталу "Радіо Свобода".

Журналісти поспілкувалися з артилеристом 128 бригади, який має позивний "Фенікс" — ім'я бійця не вказується. Військовий, який перебуває на позиціях у Запорізькій області, поділився досвідом боротьби з мишами. Для цього відвів візитерів у бліндаж і розповів, що потрібно робити.

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За словами "Фенікса", раніше в бліндажах мишей було стільки, що вони "з'їдали все" — навіть рації. Коли вдавалося знищити 100, то з'являлося 300 нових, і боротися з ними не допомагали навіть коти.

Однак у якийсь момент бійці зауважили, що "лайфхак" для боротьби з мишами — це щурі. Щурів не винищують, хоч вони "великі, волохаті та страшні". Одному з хвостатих гризунів навіть дали ім'я, зауважив боєць. Тепер щур "Борис" живе поруч із людьми, і "його ніхто не чіпає".

"Порада всім військовим: розводьте щурів — вони нищать мишей", — пояснив співрозмовник журналістів.

Боєць розповів, як на власні очі бачив "двобій": щурі спіймали здобич і буквально билися за неї. Водночас неподалік інший гризун вчепився за автомат і боявся спуститися.

На сьогодні, запевнив "Фенікс", у бліндажі живе група з п'яти істот, які допомогли здолати навалу менших гризунів. Інколи бійці їх навіть підгодовують салом або чипсами.

Артилерист 128 бригади також показав журналістами гармату, на якій працює. Вона радянська, важить 9 тонн, отримала пошкодження під час бойових дій: зокрема, у неї "відірвало пристрій заряджання". Військовий відзначив, що є певна проблема зі снарядами, ідеться на відео. Із огляду на стан зброї та наявність БК, він би хотів тепер воювати на зброї західного зразка — наприклад, на самохідній американській гаубиці M109A6 "Паладин" або гарматі М777.

Журналісти не вказали, на якому саме відтинку фронту в Запорізькій області спілкувалися з артилеристом 18 бригади. Також не вказали, коли саме велася зйомка. Однак за краєвидами, які потрапили в кадр, орієнтовний час — осінь.

Миші та ЗСУ — деталі

Раніше Фокус писав про проблему, яка виникла на фронті з мишами. Зокрема, 6 грудня стало відомо про зростання кількості бійців, які опинилися в лікарнях, постраждавши від укусів. У січні видання CNN опублікувало репортаж, у якому розповіли про "мишачу епідемію", яка охопила бліндажі і українського, і російського війська.

Зазначимо, 5 листопада 2024 року російська ракета "Іскандер-М" влучила по бійцях 128 бригади, коли їх вишикували для нагородження неподалік від лінії фронту. Внаслідок вибуху загинули 19 бійців, повідомили в Міноборони України.

Нагадуємо, 24 січня сталася авіакатастрофа з російським літаком Іл-76, який перебував у Бєлгородській області РФ. Українська влада з'ясовує деталі надзвичайної ситуації, оскільки в росЗМІ заявили, що на борту начебто були українські полонені.