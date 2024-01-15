"Продавили нижче Синьківки": ЗС РФ перевдягаються у форму ЗСУ та заходять з тилу, — офіцер

Українським захисникам, за словами лейтенанта з позивним "Алекс", вдалося стабілізувати ситуацію — окупантів відкинули за допомогою артилерії, але через розбиті позиції зросла "сіра" зона. Командування ЗСУ у ранковому зведенні інформувало про відбиття ворожих атак поблизу Синьківки.

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На Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти прорвали окремі позиції Сил оборони і зайшли в тил до ЗСУ. Також вони активізували ДРГ, які перевдягаються в український піксель. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" з посиланням на слова бійця 57-ої ОМпБр.

"Тиждень–два тому пі**ри продавили нижче Синьківки, зайшли з тилу, до річки залишалося 1,8 км, тобто 3 км вони забрали. Відбувалося, як завжди, під час ротації", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію. Окупантів відкинули за допомогою артилерії.

"Відкинули назад на 3 км, але через розбиті позиції збільшився "сіряк" (ред. — сіра зона). Збільшення "сіряка" — породжує збільшення ДРГ, хлопці, п***ри дуже активно почали одягати піксель та проходити на наші позиції, будьте обережні", — проінформував боєць ЗСУ.

Також лейтенант ЗСУ повідомив, що на Купʼянському напрямку ситуація біля самого міста доволі напружена, бо окупанти підібралися вже на відстань до 5 км від житлових масивів, тож бійці ЗСУ готують оборону.

14 січня "Алекс" писав, що окупанти щоденно скидують КАБи на позиції Сил оборони, підтягують свіжі резерви піхоти, масово задіють ДРГ, які пересуваються в піксельній формі з українськими повʼязками.

"3–5 січня під Синьківкою розбили ворожу колону, але тим не менш вони щоденно тиснуть на наші позиції малими групами, застосовуючи тактику "Вагнера". Евакуація ускладнена, дрони цілодобово без перестанку засипають позиції скидами, вкопуватися в таких умовах майже неможливо. Інколи за прикладом Чернігова та Сум з позицій безслідно зникають бійці", — проінформував він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 січня заявили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах і проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки.

"В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що 12 січня повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗСУ перейшли в частковий контрнаступ. Їм вдалося зайняти деякі російські позиції поблизу Куп'янська.

Раніше під Кремінною росіяни напали на свої ж позиції. В атаку пішли новоприбулі окупанти — вони застосували БМП та внаслідок штурму змогли "закріпитися".