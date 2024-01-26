"Сейчас очень опасно": на границе активизировались российские ДРГ, — Наев (видео)

Российские оккупанты активизировались, кроме обстрелов они стали чаще отправлять свои диверсионные группы. В ВСУ отметили, что сейчас вблизи границы опасно для гражданских.

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На границе Украины участились попытки прохода диверсионных групп РФ. Об этом 26 января сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

В приграничной части Сумской области продолжаются боевые действия. Командующий подчеркнул, что они представляют угрозу как для военных, так и для мирных жителей. ВС РФ применяют различное оружие, в том числе артиллерию и авиацию. Но кроме этого опасность представляют вражеские диверсионные группы.

"Враг активизировался в последнее время. Участились мероприятия и попытки прохода диверсионных групп. Мы стараемся, то они и не проходят, но попытки у них есть", — рассказал неназванный защитник.

Наев рассказал, что командование Северной операционной зоны постоянно проводит тренировки контрдиверсионных групп, цель которых — подготовить военных к встрече с российскими ДРГ. Командующий Объединенных сил ВСУ отметил, что контрдиверсионные группы уже неоднократно демонстрировали свою эффективность.

"У границы сейчас очень опасно, гражданским людям надо быть как можно дальше. Если им говорят, что надо немного дальше переселяться, выезжать, то лучше уехать", — заявил один из бойцов, который принимал участие в тренировках.

Напомним, военнослужащий Дмитрий Лазуткин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. ВС РФ продолжают свои пехотные штурмы и авиационные атаки.

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