Небезпека залишається: російські ДРГ найактивніше діють у Сумській області — ДПСУ (відео)

Представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що завдання ворожих ДРГ насамперед полягає в тому, щоб вивідати місця розташування Сил оборони України. Однак такі групи загрожують і мирним людям.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи найактивніше діють у Сумській області. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі програми "Лінія фронту".

За його словами, також російські ДРГ виявляють високу активність у Харківській області, проте в Чернігівській області стало менше спроб входу з боку росіян з початку 2024 року.

"Менше фіксуємо спроб заходу ДРГ на Чернігівщині, хоча минулого року, особливо на початку року, цей напрямок був найактивнішим. Чому вони змінили напрямок — сказати складно, але небезпека від цього нікуди не зникає", — сказав він.

Андрій Демченко про активність ворожих ДРГ

У тому ж інтерв'ю він повідомив, що завдання ворожих ДРГ насамперед полягає в тому, щоб вивідати місця розташування Сил оборони України. Потім по цих позиціях завдаватимуть ударів. Однак такі групи загрожують і мирним людям. Особливо тим, хто проживає в населених пунктах біля кордону. Окупанти влаштовують засідки, користуючись особливостями місцевості, а потім відкривають вогонь по будь-яких автомобілях, які потрапляють у їхнє поле зору.

"Тут вони навіть не розбираються: цивільні люди їдуть цим транспортним засобом чи українські військові", — сказав Демченко.

Раніше повідомлялося, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. За даними слідства, родичі їхали з одного прикордонного села в інше. Правоохоронці порушили справу про порушення законів війни та умисне вбивство.