Опасность остается: российские ДРГ активнее всего действуют в Сумской области — ГПСУ (видео)

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что задача вражеских ДРГ в первую очередь состоит в том, чтобы выведать места расположения Сил обороны Украины. Однако такие группы угрожают и мирным людям.

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Российские диверсионно-разведывательные группы активнее всего действуют в Сумской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире программы "Линия фронта".

По его словам, также российские ДРГ проявляют высокую активность в Харьковской области, однако в Черниговской области стало меньше попыток входа со стороны россиян с начала 2024 года.

"Меньше фиксируем попыток мероприятия ДРГ на Черниговщине, хотя в прошлом году, особенно в начале года, это направление было самым активным. Почему они изменили направление – сказать сложно, но опасность от этого никуда не исчезает", — сказал он.

Андрей Демченко об активности вражесикх ДРГ

В том же интервью он сообщил, что задача вражеских ДРГ в первую очередь состоит в том, чтобы выведать места расположения Сил обороны Украины. Затем по этим позициям будут наноситься удары. Однако такие группы угрожают и мирным людям. Особенно тем, кто проживает в населенных пунктах возле границы. Оккупанты устраивают засады, пользуясь особенностями местности, а после открывают огонь по любым автомобилям, которые попадают в их поле зрения.

"Тут они даже не разбираются: гражданские люди едут этим транспортным средством или украинские военные", — сказал Демченко.

Ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. По данным следствия, родственники ехали из одного приграничного села в другое. Правоохранители возбудили дело о нарушении законов войны и умышленном убийстве.