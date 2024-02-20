Погибла семья из 5 человек: российский дрон "Ланцет" попал в жилой дом на Сумщине (фото)

В результате вражеской атаки на Новослободскую общину погибли пять человек — мать, ее двое сыновей, и две дальние родственницы — бабушка и женщина, рассказали в Сумской ОГА.

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Утром 20 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Новослободскую громаду Конотопского района Сумской области. Вражеский дрон типа "Ланцет" попал в жилой дом, в результате чего погибла семья. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА в Telegram.

"Установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент". В результате попадания погибла семья: мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, которая приехала из другого города", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что оккупанты будут наказаны за преступления, им придется отвечать за каждого убитого украинца.

ВС РФ атаковали Сумскую область 20 февраля: что известно

Утром 20 февраля российский дрон попал в частный дом в Сумской области. В доме во время атаки находились пятеро мирных жителей. После обстрела произошел пожар.

Дом после атаки БПЛА Фото: Сумская областная военная администрация

ВС РФ атаковали мирные города Украины: что известно

20 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 20 февраля российские военные атаковали мирные города Украины двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными БПЛА типа Shahed.

Украинская противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, 20 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что оккупанты "потеряли" две ракеты Х-101 во время атаки на Украину 15 февраля. В частности, одна из них упала в Волгоградской области.