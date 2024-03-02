Удар по багатоповерхівці в Одесі та "прильоти" на Харківщині: деталі нічної атаки "Шахедів" (фото, відео)

Унаслідок удару російського дрона один із під'їздів житлового будинку в Одесі зруйновано вщент. Також було зафіксовано влучання БПЛА по подвір'ю житлового масиву в Харкові та по приватному будинку в селищі Великий Бурлак.

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У ніч на 1 березня Збройні сили Російської Федерації вдарили по території України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Під ударом опинилися Одеська та Харківська області. Фокус з'ясував, що відомо про атаку.

Харківська область

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є приліт, унаслідок якого спалахнула пожежа. У найближчих будинках вибито скло.

За інформацією поліції Харківської області, російські "Шахеди" вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку в селищі Великий Бурлук.

Повідомляється, що в Харкові повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею. Крім того, пошкоджено житлові будинки та гаражі. Російський дрон також влучив у приватне домоволодіння у Великому Бурлуку, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними поліції, господар будинку загинув.

"Будинок повністю зруйнований. Із сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку. На місцях подій працюють усі профільні служби", — повідомили правоохоронці.

Наслідки удару по Харківщині

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що "Шахед" вдарив по території Шевченківського району міста, а саме по подвір'ю житлового масиву. Унаслідок атаки було знищено чотири приватних авто, пошкоджено близько десяти гаражів і вибито вікна в десятках квартир.

Росіяни вдарили по двору житлового масиву в Шевченківському районі Харкова

Журналісти "Суспільного" також поспілкувалися з жителем Шевченківського району Харкова Олексієм Шерстюком, у якого внаслідок удару "Шахеда" згоріло авто.

"Почув, ніби мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Усе більше й більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спочатку здавалося, що в будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять", — згадує чоловік.

Житель Харкова розповів про атаку БПЛА

Одеська область

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ атакували Одесу дронами, унаслідок чого поранено сімох осіб. Чиновник також заявив про одного загиблого. За його словами, під завалами ще можуть перебувати люди.

Наслідки російського удару по Одесі

Пізніше чиновник додав, що російський БПЛА влучив у багатоповерхівку, через що один під'їзд зруйновано вщент. Він зазначив, що серед постраждалих є дитина і вагітна жінка.

В Одесі зруйновано підʼїзд багатоповерхівки

Зі свого боку мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що, окрім багатоповерхового житлового будинку, через російську атаку в місті пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

В Одесі обвалився під'їзд багатоповерхівки

У Поліції Одеської області повідомили, що внаслідок атаки зруйновано вісім поверхів під'їзду багатоповерхівки. На місці руйнування будинку триває рятувально-пошукова операція, адже під завалами перебувають люди.

В Одесі триває рятувально-пошукова операція

Нагадаємо, 1 березня, ЗС РФ також атакували Україну п'ятьма ракетами С-300 і чотирма безпілотниками "Шахед". Пуски ракет здійснювалися з окупованого Донбасу і Бєлгородської області, а БПЛА — з Приморсько-Ахтарська і Курської області.

Крім того, 28 лютого російські окупанти вдарили авіабомбами по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув пастор протестантської церкви Ісуса Христа Юрій Климко.