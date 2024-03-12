ВС РФ атаковали многоэтажку в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, — Зеленский (видео)

По информации президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в городе продолжается спасательная операция. Многие раненые в тяжелом состоянии, а среди пострадавших есть и дети.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Разрушениям подвергся девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 марта.

По информации главы государства, сейчас в городе продолжается спасательная операция. Многие раненые в тяжелом состоянии, среди них есть и дети.

Также Зеленский сообщил о двух погибших в результате российской атаки и выразил соболезнования их родным и близким.

Кроме того, по словам президента, под завалами все еще ищут людей. Соответствующие работы будут продолжаться "сколько нужно".

"Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", — говорится в сообщении.

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: что известно

Напомним, во вторник, 12 марта, оккупанты атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что пострадать мог многоэтажный жилой дом.

Около 20:00 Лысак заявил, что из-за вражеской атаки на Кривой Рог пострадали четверо детей. По его словам, сейчас известно о 33 пострадавших. Кроме того, в городе загорелись два дома — пяти и девятиэтажка.

Несколько позже председатель Днепропетровской ОГА сообщил о трех погибших в Кривом Роге. По его словам, постоянно увеличивается число пострадавших. Как и количество детей среди них — их уже 7.

"В целом людей, которые получили травмы — 36. Это на сейчас. Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, которые в состоянии шока", — отмечает он.

Напомним, накануне в этот же день российские оккупанты атаковали Харьковскую область. По данным начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары по региону ракетами С-300, и в одном из районов прозвучало сразу три взрыва. Предварительно пострадавших нет.