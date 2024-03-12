"У квартирі все повилітало": жителька Кривого Рогу розповіла про удар РФ по багатоповерхівці (фото)

За словами очевидиці, в момент атаки росіян по місту вона перебувала вдома разом із сином. Після вибуху у її квартирі "все вибите" та в уламках.

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Російські окупанти у вівторок ввечері, 12 березня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Зафіксували щонайменше три влучання, серед яких — пряме у дев'ятиповерхівку. Про удар по місту очевидці розповіли у коментарі для "Суспільного".

За словами жительки Кривого Рогу Ангеліни, в момент вибуху вона перебувала вдома разом із сином.

"Ми лежали, я сина хотіла вже розбудити, коли раптово почули вибухи. Ми швидко побігли ховатися в туалеті, між двох стін. У квартирі все повилітало, все вибите, все в уламках", — розповіла очевидиця.

Наслідки ударів по Кривому Рогу, 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.

Згодом Лисак заявив, що через ворожу атаку на Кривий Ріг постраждали четверо дітей. За його словами, наразі відомо про 33 потерпілих. Крім того, в місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.

Потім голова Дніпропетровської ОВА повідомив про трьох загиблих у Кривому Розі. За його словами, постійно збільшується число постраждалих. Як і кількість дітей серед них — їх вже 7.

"А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз. Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку", — наголошує він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на атаку росіян по мирному Кривому Рогу. За інформацією очільника держави, наразі в місті триває рятувальна операція.