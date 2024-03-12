"В квартире все повылетало": жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ по многоэтажке (фото)

По словам очевидицы, в момент атаки россиян по городу она находилась дома вместе с сыном. После взрыва в ее квартире "все выбито" и в обломках.

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Российские оккупанты во вторник вечером, 12 марта, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Зафиксировали по меньшей мере три попадания, среди которых — прямое в девятиэтажку. Об ударе по городу очевидцы рассказали в комментарии для "Суспільного".

По словам жительницы Кривого Рога Ангелины, в момент взрыва она находилась дома вместе с сыном.

"Мы лежали, я сына хотела уже разбудить, когда внезапно услышали взрывы. Мы быстро побежали прятаться в туалете, между двух стен. В квартире все повылетало, все выбито, все в обломках", — рассказала очевидица.

Последствия ударов по Кривому Рогу, 12 марта 2024 года. Фото: Суспільне Дніпро

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: что известно

Напомним, во вторник, 12 марта, оккупанты атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что пострадать мог многоэтажный жилой дом.

Впоследствии Лысак заявил, что из-за вражеской атаки на Кривой Рог пострадали четверо детей. По его словам, сейчас известно о 33 пострадавших. Кроме того, в городе загорелись два дома — пяти и девятиэтажка.

Затем глава Днепропетровской ОГА сообщил о трех погибших в Кривом Роге. По его словам, постоянно увеличивается число пострадавших. Как и количество детей среди них — их уже 7.

"В целом людей, которые получили травмы — 36. Это на сейчас. Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, которые в состоянии шока", — отмечает он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на атаку россиянпо мирному Кривому Рогу. По информации главы государства, сейчас в городе продолжается спасательная операция.