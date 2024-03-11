Бої поблизу Авдіївки тривають: ЗС РФ просунулися біля села Бердичі та в Орлівці, — ISW (карта)

На Авдіївському напрямку позиційні бої тривали біля сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Невельське. Також окупанти нібито мають успіхи на Вугледарському напрямку, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися на Авдіївському напрямку Донецької області біля села Бердичі та в Орлівці. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 10 березня.

"Російські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на захід від Авдіївки в Орлівці", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 9 та 10 березня, окупанти нещодавно просунулися на південь від села Бердичі та в західній частині Орлівки. Аналітики зауважили, що позиційні бої тривали біля сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Невельське.

В ISW зауважили, що біля населеного пункту Бердичі діють російські підрозділи 24-ї гвардійської бригади спецназу (ГРУ), тоді як Авдіївському напрямку також перебувають підрозділи 1-ї ОМСБр ("ДНР").

Авдіївський напрямок

Також російські військові могли просунутися на південний захід від Вугледара Донецької області. Згідно з геолокаційними кадрами від 10 березня, ЗС РФ мали успіхи на північному заході від села Шевченко. Позиційні бої точилися біля Новодарівки й Левадного.

Вугледарський напрямок

Ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 17 ворожих атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Тоді як на Новопавлівському напрямку ЗСУ стримують окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного. Зокрема, росіяни 25 разів намагалися прорвати оборону українських бійців за підтримки авіації.

Нагадаємо, 10 березня ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російські військові втрачають сили та темпи своєї наступальної операції. З його слів, українські бійці можуть перехопити ініціативу на фронті у ворога.

9 березня стало відомо, що двоє українських військових зупинили російський штурм та ліквідували противника на Авдіївському напрямку. Зокрема, противник не зміг здолати останні десятки метрів до позиції, яку обороняли ЗСУ.