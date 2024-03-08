"Уничтожить и захватить": в НГУ рассказали, какая следующая цель ВС РФ под Бахмутом (видео)

По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, на Донбасс прибыли дополнительные резервы противника, которые он собирается применить в будущих боях.

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Российские оккупанты продолжают активные боевые действия на востоке Украины. В частности речь идет про Бахмутское направление в Донецкой области, где замечены дополнительные резервы ВС РФ. Об этом заявил командир экипажа БПЛА "Кара Небесна" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Еспресо.TV" 8 марта.

По его словам, противник подтянул в район Бахмута большие и мощные резервы, которые планирует в ближайшее время использовать для того, чтобы попытаться атаковать новые населенные пункты.

"Они будут пытаться уничтожить и захватить Часов Яр. Силы обороны делают все возможное, чтобы этого не произошло. Сейчас враг продолжает использовать управляемые авиационные бомбы, чтобы уничтожать город и посылают огромное количество личного состава", — заявил Андрей Отченаш.

Отдельно командир экипажа БПЛА "Кара небесна" добавил, что соотношение украинских военных к россиянам иногда составляет один к двадцати. Соответственно, многое на поле боя может зависеть от других составляющих.

"Поэтому все зависит от количества боеприпасов, мотивации личного состава, морально-психологического состояния личного состава. Мы готовы защищать наш край и уничтожать врага. Мы сделаем все для того, чтобы оккупанты не захватили Часов Яр", — подытожил Андрей Отченаш.

Напомним, 8 марта сообщалось, что РФ будет пытаться полностью захватить четыре области Украины, о чем заявили в разведке Литвы. Ведомство утверждает, что Россия, несмотря на колоссальные потери, восстановила и увеличила численность ВС РФ. Кремль будет пытаться полностью захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

7 марта сообщалось, что Часов Яр — ближайшая тактическая цель российской армии на Донбассе. Несмотря на тактические успехи ВС РФ, полагают в британском Минобороны, в настоящее время маловероятно, что противник способен предпринять полномасштабный штурм города.