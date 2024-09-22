"Запаси не нескінченні": вибухи на складах боєприпасів позначаться на діях РФ у морях, — ВМС

Противник намагається підтримувати інтенсивність обстрілів, заявляв Дмитро Плетенчук, однак дії української сторони руйнують плани росіян. Снарядний голод в окупантів може настане не одразу, проте наслідки точно будуть.

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Вибухи на російських складах боєприпасів можуть у певний спосіб вплинути на дії ЗС РФ у Чорному та Азовському морях. Таку думку висловив речник Військово-морських сили ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, дії з боку України в російському тилу можуть значно змінити перебіг бойових дій як по лінії зіткнення, так і в акваторії морів.

"Я сподіваюся, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів у Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. У будь-якому разі, коли знищують тилову логістику, особливо логістику забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси в росіян не нескінченні. Так, росіяни відразу не відчують снарядний голод, але все одно цей момент настане", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС ЗСУ додав, що хоч війська противника і намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів, запаси ракет і ударних дронів не нескінченні. При цьому ЗС РФ можуть спробувати швидко поповнити запаси озброєння.

"Ми ж бачимо скільки дронів вони спрямували по нашій території цього місяця. Утім, у будь-якому разі, ці запаси не нескінченні. Тому, я сподіваюся, що на лінії бойового зіткнення і в морі, хай не одразу, вибухи на їхніх складах дуже вплинуть на їхні дії", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року завдали двох високоточних далекобійних ударів по арсеналах поблизу селища Октябрський Тверської області та по 719-й базі артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

20 вересня повідомлялося, що розвідка Естонії спрогнозувала, як удар по складу в Торопці відіб'ється на фронті. Було знищено 750 000 снарядів, зазначив глава розвідцентру Міноборони Естонії Антс Ківісельг. Наслідки цього удару можна буде спостерігати вже найближчими тижнями.