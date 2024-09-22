"Запасы не бесконечны": взрывы на складах боеприпасов отразятся на действиях РФ в морях, — ВМС

Противник пытается поддерживать интенсивность обстрелов, заявлял Дмитрий Плетенчук, однако действия украинской стороны рушат планы россиян. Снарядный голод у оккупантов может наступит не сразу, однако последствия точно будут.

Related video

Взрывы на российских складах боеприпасов могут в определенный способ повлиять на действия ВС РФ в Черном и Азовском морях. Такое мнение высказал спикер Военно-морских силы ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, действия со стороны Украины в российском тылу могут значительно изменить ход боевых действий как по линии боестолкновения, так и в акватории морей.

"Я надеюсь, что уничтожение складов боеприпасов на территории РФ повлияет на действия оккупантов в Черном и Азовском морях. Это просто не может не повлиять на их действия. В любом случае, когда уничтожается тыловая логистика, особенно логистика обеспечения, это должно повлиять на ход боевых действий на линии соприкосновения. Ресурсы у россиян не бесконечны. Да, россияне сразу не почувствуют снарядный голод, но все равно этот момент наступит", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС ВСУ добавил, что хоть войска противника и пытаются поддерживать интенсивность обстрелов, запасы ракет и ударных дронов не бесконечны. При этом ВС РФ могут попробовать быстро пополнить запасы вооружения.

"Мы же видим сколько дронов они направили по нашей территории в этом месяце. Впрочем, в любом случае, эти запасы не бесконечны. Поэтому, я надеюсь, что на линии боевого соприкосновения и в море, пусть не сразу, взрывы на их складах очень повлияют на их действия", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 21 сентября 2024 года нанесли два высокоточных дальнобойных удара по арсеналам вблизи поселка Октябрьский Тверской области и по 719-й базе артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае.

20 сентября сообщалось, что разведка Эстонии спрогнозировала, как удар по складу в Торопце отразится на фронте. Было уничтожено 750 000 снарядов, отметил глава разведцентра Минобороны Эстонии Антс Кивисельг. Последствия этого удара можно будет наблюдать уже в ближайшие недели.