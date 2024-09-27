Снарядный голод возвращается: командир НГУ рассказал о проблемах на поле боя

По словам Андрея Отченаша, у противника пока что нет трудностей с боеприпасами, однако вскоре это может измениться. Силы обороны уничтожили несколько складов противника, что скажется на снижении боевых возможностей россиян.

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Украинские защитники на фронте снова начинают ощущать снарядный голод и артиллерийских боеприпасов ощутимо не хватает. Деталями поделился командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Украинского радио".

По его словам, вполне очевидно, что того вооружения, которое есть в наличии у украинских защитников, сильно не хватает. При этом у российских оккупантов такой проблемы в текущий момент нет.

"Сейчас снарядный голод, к сожалению, возвращается… Но за счет того, что мы уничтожили несколько складов противника, то эта ситуация все же у них появляется. И количество артиллерийских применений значительно меньше, чем было раньше. Но откровенно говоря, это уже и не так страшно, потому что значительно более страшным оружием являются FPV-коптеры", — заявил Андрей Отченаш.

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" отметил, что для артиллерии нормально, когда снаряд падает в 30-50 метрах от цели, а вот для FPV-дрона нормой является, когда он падет всего за метр от цели и это также является хорошим результатом.

"Поэтому прицельность оружия меняется и, к сожалению, FPV-коптеры сейчас значительно опаснее", — продолжил Андрей Отченаш.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что взрывы на складах боеприпасов противника отразятся на действиях РФ в морях. Оккупанты пытаются поддерживать интенсивность обстрелов, заявлял Дмитрий Плетенчук, однако действия украинской стороны рушат планы россиян. Снарядный голод у оккупантов может наступит не сразу, однако последствия точно будут.

24 сентября сообщалось, что Украина пожаловалась на некачественные боеприпасы от Запада, что может вредить бойцам на фронте. Некоторые боеприпасы взрываются сразу после запуска и из-за этого бойцы получают ранения, говорится в письме Киева к союзникам. Это связано с давностью снарядов и условиями их хранения.