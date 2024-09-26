Боеприпасы для HIMARS и артиллерия: США выделили Украине новый пакет помощи на $375 млн

В новый пакет военной помощи от США также вошли противотанковые системы Javelin, патрульные катера и подрывная техника.

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Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

"Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для обеспечения Украины инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией", — говорится в сообщении.

В новый пакет военной помощи от США вошли:

боеприпасы "воздух-земля";

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы 155 мм и 105 мм калибров;

ракеты с оптическим отслеживанием TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles;

бронированные авто MRAP;

патрульные катера;

подрывная техника и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Министерстве обороны США отметили, что этот пакет выделили в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями для обеспечения насущных потребностей.

Кроме того, в оборонном ведомстве напомнили, что это уже 66 передача оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

Напомним, 21 сентября издание Politico сообщило, что США рассматривают возможность поставки Украине авиабомбы средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

17 сентября CNN сообщило, что война Украины с Россией опустошила запасы Пентагона, в результате чего пакеты военной помощи США Украине сокращаются.