Помощь на $375 млн: США передадут Украине управляемые бомбы для F-16, — СМИ

По словам журналистов, пакет, который все еще находится на стадии завершения, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО.

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США рассматривают возможность поставки Украине авиабомбы средней дальности для истребителей F-16 в рамках пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, о котором, как ожидается, будет объявлено в понедельник. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, речь идет о системе Joint Standoff Weapon (JSOW), которая уже используется ВВС и ВМС США, а также рядом союзников. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 70 миль (около 112 км). Это позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО.

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Сообщается, что пакет, который все еще находится на стадии завершения, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО.

В материале сказано, что пакет на сумму в 375 миллионов долларов станет крупнейшим, который США направили Украине с мая. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, США изымают имеющееся оружие из своих запасов, а деньги предназначены для закупки боеприпасов и оборудования на замену. Однако это может быть последняя инициатива, ведь 30 сентября заканчивается финансовый год.

Издание пишет, что Пентагон работает с Конгрессом над переносом оставшихся $5,8 млрд на следующий финансовый год. Пока не достигнуто соглашение, поскольку законодатели изо всех сил пытаются придумать план, который позволит избежать остановки работы правительства 1 октября. Это произойдет, если вовремя не будет принята временная мера финансирования.

Ранее СМИ сообщали, что Австралия договаривается с США об отправке в Украину списанных танков Abrams. Решение австралийского правительства утилизировать вертолеты Taipan, вместо того, чтобы предоставить их Украине, многих озадачило. Поэтому 59 списанных американских танков M1A1 Abrams могут отправить ВСУ после консультаций с Вашингтоном.