Допомога на $375 млн: США передадуть Україні керовані бомби для F-16, — ЗМІ

За словами журналістів, пакет, який все ще перебуває на стадії завершення, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети і ракети ППО.

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США розглядають можливість постачання Україні авіабомби середньої дальності для винищувачів F-16 у рамках пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів, про який, як очікується, буде оголошено в понеділок. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, йдеться про систему Joint Standoff Weapon (JSOW), яка вже використовується ВПС і ВМС США, а також низкою союзників. Ця зброя може вражати цілі на відстані понад 70 миль (близько 112 км). Це дасть змогу пілотам триматися подалі від лінії фронту і російської ППО.

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Повідомляється, що пакет, який все ще перебуває на стадії завершення, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети і ракети ППО.

У матеріалі сказано, що пакет на суму 375 мільйонів доларів стане найбільшим, який США направили Україні з травня. Відповідно до повноважень, наданих Конгресом, США вилучають наявну зброю зі своїх запасів, а гроші призначені для закупівлі боєприпасів і обладнання на заміну. Однак це може бути остання ініціатива, адже 30 вересня закінчується фінансовий рік.

Видання пише, що Пентагон працює з Конгресом над перенесенням решти $5,8 млрд на наступний фінансовий рік. Поки не досягнуто згоди, оскільки законодавці щосили намагаються придумати план, який дасть змогу уникнути зупинки роботи уряду 1 жовтня. Це станеться, якщо вчасно не буде ухвалено тимчасовий захід фінансування.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Австралія домовляється зі США про відправку в Україну списаних танків Abrams. Рішення австралійського уряду утилізувати вертольоти Taipan, замість того, щоб надати їх Україні, багатьох спантеличило. Тому 59 списаних американських танків M1A1 Abrams можуть відправити ЗСУ після консультацій із Вашингтоном.