Украина получит военную и гуманитарную помощь на миллионы: что выделяют Киеву партнеры

В частности, только правительство Великобритании предоставит Украине сотни ракет для противовоздушной обороны, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов и бронетехнику. Пакет военной помощи поступит уже в 2024 году.

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Великобритания выделяет Украине пакет помощи на сумму более 600 млн фунтов стерлингов, то есть примерно 780 млн долларов США. Об этом во время визита в Киев сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

"Соединенное Королевство объявляет о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрерывных российских атак, а также о выделении 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

242 млн фунтов стерлингов предоставят в течение 2024-2025 годов для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для поддержки реформ, восстановления и реконструкции.

Чтобы укрепить экономическую стабильность Украины, еще 484 млн долларов поступят в форме кредитных гарантий для кредитования Всемирного банка до конца года. Это, как отмечается, поддержит жизненно важные государственные услуги, включая поддержание работы школ и больниц, выплату зарплат государственным служащим и финансирование пенсий.

"Поддержка Великобританией Украины непоколебима. Наши обязательства по поддержке на сумму более 600 млн фунтов стерлингов являются последним вкладом в нашу постоянную поддержку Украины. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, поскольку они продолжают подвергаться беспощадным атакам России", — подчеркнул Лемми.

В рамках обязательств правительства увеличить и ускорить предоставление военной помощи Украине, уже доставлены ракеты противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16, самоходные пушки AS90 и запасные стволы к ним, военные катера и морские пушки. Кроме того, до конца года в Украину будут доставлены сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники.

Помощь от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

По его словам, Россия снова пытается атаковать украинскую энергетику, "чтобы использовать холод как оружие против украинского народа".

"Именно поэтому сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для восстановления украинской энергетики и электросетей", — отметил он.

Также, по его словам, в ближайшее время состоится заседание "Группы семи плюс", которое также будет посвящено помощи энергетике Украины.

Госсекретарь США сообщил о поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг: безопасной питьевой воды, пищи и лекарств, людям которые были вынуждены покинуть свои дома.

"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые Россия оставила по всей Украине", — добавил Блинкен.

Пакет от Хорватии

В то же время, как стало известно из сообщения Офиса президента, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита в Киев объявил об очередном пакете военной помощи для Украины.

"Владимир Зеленский также отметил поддержку со стороны Хорватии в противостоянии российской агрессии и выразил благодарность за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи", — говорится в сообщении.

Впрочем, стороны содержимое пакета не раскрывают.

Что готовит Латвия

В новом пакете военной помощи от Латвии будут беспилотники и бронетехника. Также официальная Рига будет обучать украинских военных, заявила премьер страны Эвика Силиня.

Глава латвийского правительства сообщила, что уже готовится уже третий в этом году пакет военной поддержки Украины, который охватит военные машины Patria, беспилотники, оборудование, а также обучение и экипировку более 4000 украинских военных.

"Со следующего года, ежегодная военная поддержка Латвии Украине будет составлять 0,25% от нашего ВВП", — анонсировала политик.

Кроме того, Латвия предоставит генераторы, солнечные батареи и другое специальное оборудование для 500 домохозяйств, а также поддержит Черниговскую область.

За день до визита в Украину Блинкен в Великобритании обвинил Иран в поставках России баллистических ракет ближнего радиуса, назвав это "серьезной и опасной эскалацией".

По данным журналистов, Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, говорил о том, что Блинкен едет в Киев, чтобы лично разрешить применение ATACMS по целям на территории РФ.