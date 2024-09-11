Україна отримає військову та гуманітарну допомогу на мільйони: що виділяють Києву партнери

Зокрема, лише уряд Британії надасть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони, десятки тисяч артилерійських боєприпасів і бронетехніку. Пакет військової допомоги надійде вже у 2024 році.

Related video

Велика Британія виділяє Україні пакет допомоги на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів, тобто приблизно 780 млн доларів США. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

"Сполучене Королівство оголошує про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про виділення 484 млн доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання", — сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

242 млн фунтів стерлінгів нададуть впродовж 2024-2025 років для нагальних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб, а також для підтримки реформ, відновлення та реконструкції.

Щоб зміцнити економічну стабільність України, ще 484 млн доларів надійдуть у формі кредитних гарантій для кредитування Світового банку до кінця року. Це, як наголошується, підтримає життєво важливі державні послуги, включно з підтриманням роботи шкіл і лікарень, виплатою зарплат державним службовцям і фінансуванням пенсій.

"Підтримка Великою Британією України непохитна. Наші зобов'язання з підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останнім внеском у нашу постійну підтримку України. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, оскільки вони продовжують зазнавати нещадних атак Росії", — наголосив Леммі.

У межах зобов'язань уряду збільшити та прискорити надання військової допомоги Україні, вже доставлені ракети протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F-16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи до них, військові катери та морські гармати. Крім того, до кінця року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

Допомога від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

За його словами, Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – зауважив він.

Також, за його словами, найближчим часом відбудеться засідання "Групи семи плюс", яке також буде присвячене допомозі енергетиці України.

Держсекретар США повідомив про підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг: безпечної питної води, їжі та ліків, людям які були вимушені покинути свої домівки.

"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні", – додав Блінкен.

Пакет від Хорватії

Водночас, як стало відомо з повідомлення Офісу президента, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва оголосив про черговий пакет військової допомоги для України.

"Володимир Зеленський також зазначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги", – йдеться в повідомленні.

Утім, сторони вміст пакета не розкривають.

Що готує Латвія

У новому пакеті військової допомоги від Латвії будуть безпілотники та бронетехніка. Також офіційна Рига навчатиме українських військових, заявила прем’єрка країни Евіка Сіліня.

Голова латвійського уряду повідомила, що вже готується вже третій у цьому році пакет військової підтримки України, який охопить військові машини Patria, безпілотники, обладнання, а також навчання та екіпірування понад 4000 українських військових.

"З наступного року, щорічна військова підтримка Латвії Україні становитиме 0,25% від нашого ВВП", – анонсувала політикиня.

Окрім того, Латвія надасть генератори, сонячні батареї та інше спеціальне обладнання для 500 домогосподарств, а також підтримає Чернігівську область.

За день до візиту в Україну Блінкен у Великій Британії звинуватив Іран у постачанні Росії балістичних ракет ближнього радіуса, назвавши це "серйозною і небезпечною ескалацією".

За даними журналістів, Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах нижньої палати Конгресу, говорив про те, що Блінкен їде до Києва, щоб особисто дозволити застосування ATACMS по цілях на території РФ.