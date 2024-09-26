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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Боєприпаси для HIMARS та артилерія: США виділили Україні новий пакет допомоги на $375 млн

Перевезення озброєння
Фото: З відкритих джерел | Перевезення озброєння (ілюстративне фото)

До нового пакета військової допомоги від США також увійшли протитанкові системи Javelin, патрульні катери та підривна техніка.

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Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 мільйонів доларів. Про це йдеться у на сайті Міністерства оборони США.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією", — йдеться у повідомленні.

До нового пакета військової допомоги від США увійшли:

  • боєприпаси "повітря-земля";
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси 155 мм та 105 мм калібрів;
  • ракети з оптичним відстеженням TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles;
  • броньовані авто MRAP;
  • патрульні катери;
  • підривна техніка та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

У Міністерстві оборони США наголосили, що цей пакет виділили в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), щоб забезпечити Україну додатковими можливостями для забезпечення нагальних потреб.

Крім того, в оборонному відомстві нагадали, що це вже 66 передача обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Нагадаємо, 21 вересня видання Politico повідомило, що США розглядають можливість постачання Україні авіабомби середньої дальності для винищувачів F-16 у рамках пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

17 вересня CNN повідомило, що війна України із Росією спустошила запаси Пентагону, внаслідок чого пакети військової допомоги США Україні скорочуються.