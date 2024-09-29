Загроза для трьох великих міст: КАБи можуть отримати дальність у понад 150 км, — експерт

Аналітик Олександр Коваленко пояснив, що ППО проти авіабомб неефективна, адже навестись на них неможливо. Він попередив, що ворог може використовувати до 3000 таких на місяць.

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Росія почала тероризувати КАБами Запоріжжя. В майбутньому зона ураження ними може розшитись до ще трьох великих міст України. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 29 вересня розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Йдеться про авіаційні бомби вільного падіння, до яких відносяться ФАБ-250 та ФАБ-500. 250 кілограмів та півтони, 500 кілограмів, відповідно", — уточнив він.

Зі слів експерта, ці бомби — найрозповсюдженіші серед номенклатури авіаційних бомб вільного падіння радянського зразка. Таких Росії дісталося у спадок "десятки тисяч".

"Фактично вони можуть собі дозволити на місяць використовувати до трьох тисяч бомб, і це не буде для них якось критично змінювати номенклатуру", — попередив Коваленко.

Він пояснив, що навестись на такі бомби неможливо, адже вони не мають інверсійного сліду. Єдиний метод боротьби з ними — знищення носіїв. Їх Росія має менш ніж сотню.

Аналітик розповів, що з 2022 року ЗС РФ адаптували та модернізували універсальні модулі планування та корекції (УМПК). Вони надають звичайній бомбі ФАБ-250 або ФАБ-500 можливості керованої авіабомби (КАБу). Це і робить їх настільки небезпечними.

Вперше такі модернізовані бомби ворог застосував по Бахмуту, де окупанти проводили експерименти. Тоді їх запускали з висоти 16 кілометрів, а дальність сягала 30 кілометрів. Тепер йдеться про дальність у 80 кілометрів. Коваленко наголосив, що Запоріжжя стало епіцентром атак КАБами, бо ЗС РФ можуть туди "дотягнутися".

"Є також дуже важливий нюанс, який треба брати до уваги. Я згадав, що вперше було у 2022 році використано перший російський КАБ по Бахмуту. Тоді це була висота 16 кілометрів, дальність — 30 кілометрів. Зараз ми вже говоримо про відстань польоту цих КАБів понад 80 кілометрів", — зауважив експерт.

Він не виключає, що до кінця 2024 року Росія може покращити характеристики УМПК до 100 кілометрів.

"Але якщо росіяни якимось чином зможуть встановити на авіаційну бомбу ще реактивний прискорювач (…), то одразу бомба отримує дальність польоту понад 150 кілометрів. Тому це вже загроза для Полтави, Дніпра та навіть Одеси", — додав Коваленко.

Нагадаємо, 29 вересня ЗС РФ запустили по Запоріжжю 13 КАБів. Кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед них — 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Одну жінку рятувальники дістали з-під завалів, вона перебуває у важкому стані.

Британська розвідка проінформувала, що у вересні 2024 року Росія зазнала рекордних втрат у снарядах.