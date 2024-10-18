ВС РФ продвигаются в сторону Курахово: аналитики DeepState сделали тревожный прогноз (карта)

По словам аналитиков, россияне обходят Острое с юга и двигаются через тюрьму. Таким образом ВС РФ пытаются продвигаться в сторону Островского.

Related video

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Курахово в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в отчете от 17 октября.

Сообщается, что россияне целый день оказывали давление на Максимилиановку. Они бросили в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых более половины уничтожили и повредили Силы обороны. Наряду с техникой штурмы продолжаются за счет большого количества пехоты.

Бои возле Курахово Фото: DeepState

Аналитики отметили, что 17 октября российские солдаты опубликовали в сети кадры с российским триколором, заявив о взятии населенного пункта.

"Само видео было сделано в центре села, но параллельно уточняем информацию о нахождении врага по всему населенному пункту. Хотя, исходя из обстановки, до взятия под контроль западной части Максимилиановки осталось не долго. В данном районе следует ожидать обновления карты", — отметили аналитики.

В DeepState также заявили, что россияне также штурмуют севернее по дирекции Острое-Островское. Они обходят Острое с юга и двигаются через тюрьму. Таким образом ВС РФ пытаются продвигаться в сторону Островского.

"Идет постоянная работа по уничтожению врага, но численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии дает о себе знать. Битва продолжается", — отметили аналитики.

Ранее аналитики сообщали, что ВСУ сократили серую зону в Харьковской области, а ВС РФ продвинулись на Донбассе. По данным командования, на Покровском направлении россияне потеряли 155 человек личного состава ликвидированными и ранеными. Также потеряно большое количество военной техники, включая танк и минометы.