ЗС РФ просуваються в бік Курахового: аналітики DeepState зробили тривожний прогноз (карта)

За словами аналітиків, росіяни обходять Гостре з півдня і рухаються через в'язницю. Таким чином ЗС РФ намагаються просуватися в бік Островського.

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Російські окупанти продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Курахове в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState у звіті від 17 жовтня.

Повідомляється, що росіяни цілий день чинили тиск на Максиміліанівку. Вони кинули в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких більше половини знищили та пошкодили Сили оборони. Поряд із технікою штурми тривають за рахунок великої кількості піхоти.

Бої біля Курахового Фото: DeepState

Аналітики зазначили, що 17 жовтня російські солдати опублікували в мережі кадри з російським триколором, заявивши про взяття населеного пункту.

"Саме відео було зроблено в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію про знаходження ворога по всьому населеному пункту. Хоча, виходячи з обстановки, до взяття під контроль західної частини Максиміліанівки залишилося недовго. У цьому районі слід очікувати оновлення карти", — зазначили аналітики.

У DeepState також заявили, що росіяни також штурмують північніше за дирекцією Гостре-Островське. Вони обходять Гостре з півдня і рухаються через в'язницю. Таким чином ЗС РФ намагаються просуватися в бік Островського.

"Триває постійна робота зі знищення ворога, але чисельна перевага в піхоті, техніці та артилерії дає про себе знати. Битва триває", — зазначили аналітики.

Раніше аналітики повідомляли, що ЗСУ скоротили сіру зону в Харківській області, а ЗС РФ просунулися на Донбасі. За даними командування, на Покровському напрямку росіяни втратили 155 осіб особового складу ліквідованими і пораненими. Також втрачено велику кількість військової техніки, включно з танком і мінометами.