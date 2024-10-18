Вдруге за тиждень: ЗСУ вдарили з HIMARS по скупченню росіян на полігоні (відео)

Українські сили знову завдали точного удару по російських військах під час навчань в окупованій Запорізькій області, використовуючи безпілотники та ракетні системи HIMARS. На думку Forbes, цей інцидент підкреслює зростаючі можливості України з нанесення дальніх ударів і вказує на недоліки в організації російських навчань у зоні досяжності української артилерії.

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Російські війська знову зазнали удару української артилерії під час навчань. Цього разу удару зазнали військовослужбовці, які проводили тренування просто неба, імовірно в окупованій частині Запорізької області, у межах досяжності українських ракетних систем. Про це пише Forbes.

Український безпілотник виявив скупчення російських солдатів і передав їхні координати батареї ракетних систем HIMARS. Ракета, начинена сотнями дрібних суббоєприпасів, вразила ціль, обсипавши російських військових осколками.

Цей удар стався через кілька днів після іншого удару українських сил по російських новобранцях у тому ж регіоні. За даними, з лютого Україна завдала щонайменше семи подібних ударів по російських військових уздовж лінії фронту. Кількість загиблих, на думку видання, може обчислюватися сотнями.

Як і попередні удари, цей обстріл було завдано по військах, які, імовірно, проводили навчання на стрільбищі. У момент удару дрон зафіксував, як десятки російських солдатів перебували просто неба, коли ракета, імовірно американського виробництва M30/31, вразила їх точним влучанням.

"Цей рейд не тільки демонструє зростаючі можливості України наносити удари вглиб території противника, а й підкреслює недбалість російських командирів, які проводять навчання в межах 90 км — досяжності GPS-керованих ракет M30/31", — ідеться в матеріалі.

Як повідомляється, розвіддані для удару надав дрон української групи "Чорний ліс", що використовує безпілотники вітчизняного виробництва Shark. Ці дрони, які є новинкою в арсеналі ЗСУ, були розроблені компанією "Укрспецсистемс" після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Артилерія радикально змінилася завдяки безпілотникам", — розповів сержант Петро з "Чорного лісу". "Раніше артилерію і реактивні системи залпового вогню використовували батареями з 6-12 установок, щоб просто обстрілювати великі площі. Тепер установки стріляють по одній, тому що БПЛА дають змогу точно коригувати вогонь".

Зазначається, що дрони Shark мають радіус дії до 80 кілометрів, що ідеально відповідає дальності українських ракет M30/31. Цей тандем дає змогу ЗСУ ефективно завдавати ударів по ворогу на значній відстані та з високою точністю.

Група "Чорний ліс" раніше вела розвідувальні операції у східній частині України, але нещодавній удар по російських силах у Запорізькій області вказує на те, що група або змінила сектор фронту, або спрямувала частину своїх безпілотників на південний напрямок, резюмує Forbes.

Нагадаємо, це вже другий схожий випадок за тиждень. Про передостанній удар повідомлялося 16 жовтня. Того разу по окупантах на полігоні в окупованій частині Запорізької області також вдарили з HIMARS. На полігоні тоді було 15 осіб особового складу ЗС РФ.

Раніше, 18 вересня, ЗМІ повідомляли про п'ятий випадок удару ЗСУ по скупченню російських окупантів. Інцидент мав місце на полігоні в районі Донецька, за 24 км від лінії фронту.