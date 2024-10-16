Розірвалося 400 суббоєприпасів: ЗСУ з HIMARS вдарили по скупченню окупантів, — Forbes

За даними видання, ракета розірвалася над одним із солдатів просто під час стрільб на полігоні. Поруч із ним перебували ще 14 російських військових.

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Щонайменше вшосте за останні вісім місяців російські солдати збиралися на відкритій місцевості для навчань або оглядів у межах досяжності українських ракет американського виробництва. Українські артилерійські розрахунки завдали удару по російських військах, що зібралися, ракетами, начиненими сотнями суббоєприпасів, завдавши, ймовірно, жахливих втрат. Про це пише Forbes.

Останній удар, з огляду на все, стався цього тижня на відкритому полігоні в окупованій частині Запорізької області. Український розвідувальний дрон засік приблизно 15 російських солдатів, які відпрацьовували навички поводження зі зброєю, і передав координати в підрозділи 27-ї ракетної артилерійської бригади — як пише видання, єдиного підрозділу української армії, оснащеного американськими пусковими установками високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Український дрон виявив російських окупантів на полігоні

Мобільні установки HIMARS випустили принаймні одну ракету M30/31, начинену 400 суббоєприпасами. Перша ракета влучила точно в ціль. Дрон зняв вибух щонайменше одного суббоєприпасу прямо в тому місці, де перебував один із російських солдатів. Втрати для цього підрозділу можуть бути катастрофічними, зазначає видання.

Над головами російських солдатів розірвалося 400 суббоєприпасів

"Російські війська регулярно проводять навчання на відкритій місцевості в межах досяжності українських ракетних систем американського виробництва, включно з ракетами M30/31, що наведені за GPS. Така ризикована практика демонструє відсутність професіоналізму в російській армії, яка щодня втрачає в Україні понад тисячу осіб і дедалі частіше нехтує стандартами підготовки, поспішаючи відправити на фронт 30 тисяч нових рекрутів щомісяця", — ідеться в матеріалі.

У середині вересня удар HIMARS по російському тренувальному табору в Петровському районі Донецька, розташованому всього за 24 кілометри від лінії фронту, призвів до загибелі щонайменше дюжини російських солдатів. HIMARS вже не раз атакували російські навчальні полігони в цьому районі з лютого, убивши приблизно 100 осіб. Ще два українські ракетні удари за той самий період — один на півдні й один на північному сході України — додали щонайменше 150 осіб до числа загиблих російських курсантів, уточнює видання.

У матеріалі йдеться про те, що вся окупована Росією територія України перебуває в межах досяжності ракет M30/31, які можуть долати до 92 кілометрів, або ракет M39, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, що запускаються з українських гусеничних установок M270.

Однак, на думку видання, ця динаміка працює і проти українців. Уся територія України перебуває в межах досяжності російських дронів і ракет. Минулого місяця російський удар по українській навчальній базі в Полтавській області на півночі країни, за 113 кілометрів від кордону з Росією, призвів до загибелі 53 людей. Однак свідчень українських ударів по незахищених російських курсантах значно більше, ніж випадків російських ударів по українських військових на навчаннях.

"Виною цьому можуть бути некомпетентні та недосвідчені російські командири. Однак також можливо, що командування просто не надає значення тому, що їхні курсанти перебувають у небезпеці. Інститут вивчення війни у Вашингтоні наголосив на "цинічному нехтуванні російською стороною життями своїх солдатів протягом усієї війни, як на її території, так і серед військ на полі бою", — резюмує видання.

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ повідомляли про п'ятий випадок удару ЗСУ по скупченню російських окупантів. Це сталося на полігоні в районі Донецька, за 24 км від лінії фронту.