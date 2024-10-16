Разорвалось 400 суббоеприпасов: ВСУ из HIMARS ударили по скоплению оккупантов, — Forbes

По данным издания, ракета разорвалась над одним из солдатов прямо во время стрельб на полигоне. Рядом с ним находились еще 14 российских военных.

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Как минимум в шестой раз за последние восемь месяцев российские солдаты собирались на открытой местности для учений или смотров в пределах досягаемости украинских ракет американского производства. Украинские артиллерийские расчеты нанесли удар по собравшимся российским войскам ракетами, начиненными сотнями суббоеприпасов, нанеся, вероятно, чудовищные потери. Об этом пишет Forbes.

Последний удар, судя по всему, произошел на этой неделе на открытом полигоне в оккупированной части Запорожской области. Украинский разведывательный дрон засек около 15 российских солдат, отрабатывавших навыки обращения с оружием, и передал координаты в подразделения 27-й ракетной артиллерийской бригады — как пишет издание, единственного подразделения украинской армии, оснащенного американскими пусковыми установками высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Украинский дрон обнаружил российских оккупантов на полигоне

Мобильные установки HIMARS выпустили по крайней мере одну ракету M30/31, начиненную 400 суббоеприпасами. Первая ракета попала точно в цель. Дрон заснял взрыв по меньшей мере одного суббоеприпаса прямо в том месте, где находился один из российских солдат. Потери для этого подразделения могут быть катастрофическими, отмечает издание.

Над головами российских солдат разорвалось 400 суббоеприпасов

"Российские войска регулярно проводят учения на открытой местности в пределах досягаемости украинских ракетных систем американского производства, включая GPS-наводимые ракеты M30/31. Такая рискованная практика демонстрирует отсутствие профессионализма в российской армии, которая ежедневно теряет в Украине более тысячи человек и все чаще пренебрегает стандартами подготовки, спеша отправить на фронт 30 тысяч новых рекрутов каждый месяц", — говорится в материале.

В середине сентября удар HIMARS по российскому тренировочному лагерю в Петровском районе Донецка, находящемуся всего в 24 километрах от линии фронта, привел к гибели как минимум дюжины российских солдат. HIMARS уже не раз атаковали российские учебные полигоны в этом районе с февраля, убив около 100 человек. Еще два украинских ракетных удара за тот же период — один на юге и один на северо-востоке Украины — добавили как минимум 150 человек к числу погибших российских курсантов, уточняет издание.

В материале говорится, что вся оккупированная Россией территория Украины находится в пределах досягаемости ракет M30/31, которые могут преодолевать до 92 километров, или ракет M39, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, которые запускаются с украинских гусеничных установок M270.

Однако, по мнению издания, эта динамика работает и против украинцев. Вся территория Украины находится в пределах досягаемости российских дронов и ракет. В прошлом месяце российский удар по украинской учебной базе в Полтавской области на севере страны, в 113 километрах от границы с Россией, привел к гибели 53 человек. Однако свидетельств украинских ударов по незащищенным российским курсантам значительно больше, чем случаев российских ударов по украинским военным на учениях.

"Виной этому могут быть некомпетентные и неопытные российские командиры. Однако также возможно, что командование просто не придает значения тому, что их курсанты находятся в опасности. Институт изучения войны в Вашингтоне отметил "циничное пренебрежение российской стороной жизнями своих солдат на протяжении всей войны, как на ее территории, так и среди войск на поле боя", — резюмирует издание.

Напомним, 18 сентября СМИ сообщали о пятом случае удара ВСУ по скоплению российских оккупантов. Это произошло на полигоне в районе Донецка, в 24 км от линии фронта.