Украинские танки Leopard 2A4 вступили в дуэль с россиянами под Курахово (видео)
Российские войска бросили в бой целые батальоны в Донецкой области, пытаясь прорваться к Курахово. "Теплую" встречу для захватчиков организовали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая укомплектована опытными противотанковыми ракетчиками и операторами беспилотников.
Российские войска продвинулись всего на четверть мили (около 400 км) по руинам города Максимильяновка и продолжили свой медленный и дорогостоящий марш к городу Курахово, расположенному в трех километрах к западу. Захват этих 400 м стоил ВС РФ сотен солдат в один из самых кровавых дней в 32-месячной войне с Украиной. Украинский генеральный штаб в Киеве сообщил в воскресенье о более чем 1700 потерях россиян — убитых, раненых и пленных. А также об уничтоженной в ближнем бою технике. Об этом пишет Forbes.
"Бои в Донецкой области — это микрокосм более масштабной войны. Русские побеждают, в том смысле, что они медленно набирают силу. Но они также теряют больше войск, чем могут мобилизовать. Недаром Москва организовала присоединение к войне значительного числа северокорейских солдат. Русским нужны свежее мясо", — отмечает автор материала Дэвид Экс.
Недавние бои на кураховском направлении были близкими и жестокими. На юге сектора российские мотострелковые полки и бригады бросили 19 боевых машин и четыре танка в сторону позиций украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.
79-я десантно-штурмовая бригада укомплектована опытными противотанковыми ракетчиками и операторами беспилотников. В воскресенье они приняли бой. "Наши десантники в очередной раз организовали теплую встречу для оккупантов", — сообщили в бригаде.
79-я десантно-штурмовая бригада заявила, что уничтожила пять российских боевых машин и танк, а также убила 24 россиянина. "Уцелевшие бронемашины испугались наших противотанковых ракетных комплексов и ударных беспилотников — и разбежались", — сообщили украинские военные.
На севере сектора россиянам повезло больше. Украинская 33-я механизированная бригада, оснащенная усиленными танками Leopard 2A4, разгромила российский авангард . "Леопарды" подбили несколько проезжающих российских машин с помощью 120-миллиметровых пушек. Однако некоторому количеству российских солдат удалось захватить западную окраину Максимильяновки и укрепить контроль России над разрушенным городом.
По крайней мере один украинский аналитик оценил недавние российские успехи как доказательство того, что Украина проигрывает войну на истощение. "Тенденция негативная, если не будут приняты радикальные меры", — предупредил основатель аналитической группы Frontelligence Insight, который пишет под ником Татаригами (персонаж игры "Геншин импакт", проклятие, убивающее врагов – ред.).
Но и россияне в стрессе. Кремль набирает около 30 000 новых солдат каждый месяц — и теряет 30 000 солдат каждый месяц. Отчаянно пытаясь избежать дополнительного раунда призыва, который был бы крайне непопулярным, режим российского диктатора Владимира Путина вел переговоры с Ким Чен Ыном о присоединении тысяч северокорейских солдат к военным действиям.
И при этом ни один из союзников Украины не развернул боевые силы на территории страны. Этот дисбаланс может оказаться критическим.
"Если численность мобилизованных в Украине продолжит снижаться, а Россия сможет продолжать ежемесячную вербовку (в том числе, возможно, и северокорейских солдат), ситуация продолжит ухудшаться, если только иностранные партнеры Украины не окажут большую поддержку", — считает Роб Ли, аналитик из Исследовательского института внешней политики в Филадельфии.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как в РФ заманивают россиян со всей страны в армию. Подписывать контракты мужчины и женщины едут в Москву, потому что только там платят баснословные для большинства россиян 5 миллионов рублей. При этом большинство из них не знает, что подписанный на год контракт с ВС РФ на самом деле является бессрочным, то есть, до конца войны с Украиной.