Российские войска бросили в бой целые батальоны в Донецкой области, пытаясь прорваться к Курахово. "Теплую" встречу для захватчиков организовали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая укомплектована опытными противотанковыми ракетчиками и операторами беспилотников.

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Российские войска продвинулись всего на четверть мили (около 400 км) по руинам города Максимильяновка и продолжили свой медленный и дорогостоящий марш к городу Курахово, расположенному в трех километрах к западу. Захват этих 400 м стоил ВС РФ сотен солдат в один из самых кровавых дней в 32-месячной войне с Украиной. Украинский генеральный штаб в Киеве сообщил в воскресенье о более чем 1700 потерях россиян — убитых, раненых и пленных. А также об уничтоженной в ближнем бою технике. Об этом пишет Forbes.

Украинские Leopard 2A4 разбивают российскую военную технику под Курахово

"Бои в Донецкой области — это микрокосм более масштабной войны. Русские побеждают, в том смысле, что они медленно набирают силу. Но они также теряют больше войск, чем могут мобилизовать. Недаром Москва организовала присоединение к войне значительного числа северокорейских солдат. Русским нужны свежее мясо", — отмечает автор материала Дэвид Экс.

Недавние бои на кураховском направлении были близкими и жестокими. На юге сектора российские мотострелковые полки и бригады бросили 19 боевых машин и четыре танка в сторону позиций украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.

79-я десантно-штурмовая бригада укомплектована опытными противотанковыми ракетчиками и операторами беспилотников. В воскресенье они приняли бой. "Наши десантники в очередной раз организовали теплую встречу для оккупантов", — сообщили в бригаде.

79-я десантно-штурмовая бригада заявила, что уничтожила пять российских боевых машин и танк, а также убила 24 россиянина. "Уцелевшие бронемашины испугались наших противотанковых ракетных комплексов и ударных беспилотников — и разбежались", — сообщили украинские военные.

На севере сектора россиянам повезло больше. Украинская 33-я механизированная бригада, оснащенная усиленными танками Leopard 2A4, разгромила российский авангард . "Леопарды" подбили несколько проезжающих российских машин с помощью 120-миллиметровых пушек. Однако некоторому количеству российских солдат удалось захватить западную окраину Максимильяновки и укрепить контроль России над разрушенным городом.

Обстановка у Курахово Фото: DeepState

По крайней мере один украинский аналитик оценил недавние российские успехи как доказательство того, что Украина проигрывает войну на истощение. "Тенденция негативная, если не будут приняты радикальные меры", — предупредил основатель аналитической группы Frontelligence Insight, который пишет под ником Татаригами (персонаж игры "Геншин импакт", проклятие, убивающее врагов – ред.).

Но и россияне в стрессе. Кремль набирает около 30 000 новых солдат каждый месяц — и теряет 30 000 солдат каждый месяц. Отчаянно пытаясь избежать дополнительного раунда призыва, который был бы крайне непопулярным, режим российского диктатора Владимира Путина вел переговоры с Ким Чен Ыном о присоединении тысяч северокорейских солдат к военным действиям.

И при этом ни один из союзников Украины не развернул боевые силы на территории страны. Этот дисбаланс может оказаться критическим.

"Если численность мобилизованных в Украине продолжит снижаться, а Россия сможет продолжать ежемесячную вербовку (в том числе, возможно, и северокорейских солдат), ситуация продолжит ухудшаться, если только иностранные партнеры Украины не окажут большую поддержку", — считает Роб Ли, аналитик из Исследовательского института внешней политики в Филадельфии.

Пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Фото: Верстка

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в РФ заманивают россиян со всей страны в армию. Подписывать контракты мужчины и женщины едут в Москву, потому что только там платят баснословные для большинства россиян 5 миллионов рублей. При этом большинство из них не знает, что подписанный на год контракт с ВС РФ на самом деле является бессрочным, то есть, до конца войны с Украиной.