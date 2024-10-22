Українські танки Leopard 2A4 вступили в дуель із росіянами під Кураховим (відео)
Російські війська кинули в бій цілі батальйони на Донеччині, намагаючись прорватися до Курахового. "Теплу" зустріч для загарбників організували бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що укомплектована досвідченими протитанковими ракетниками та операторами безпілотників.
Російські війська просунулися всього на чверть милі (приблизно 400 км) руїнами міста Максимільянівка і продовжили свій повільний і дорогий марш до міста Курахове, розташованого за три кілометри на захід. Захоплення цих 400 м коштувало ЗС РФ сотень солдатів в один із найкривавіших днів у 32-місячній війні з Україною. Український генеральний штаб у Києві повідомив у неділю про понад 1700 втрат росіян — убитих, поранених і полонених. А також про знищену в ближньому бою техніку. Про це пише Forbes.
"Бої в Донецькій області — це мікрокосм більш масштабної війни. Росіяни перемагають, у тому сенсі, що вони повільно набирають силу. Але вони також втрачають більше військ, ніж можуть мобілізувати. Недарма Москва організувала приєднання до війни значної кількості північнокорейських солдатів. Росіянам потрібне свіже м'ясо", — зазначає автор матеріалу Девід Екс.
Нещодавні бої на курахівському напрямку були близькими та жорстокими. На півдні сектору російські мотострілецькі полки і бригади кинули 19 бойових машин і чотири танки в бік позицій української 79-ї десантно-штурмової бригади.
79-та десантно-штурмова бригада укомплектована досвідченими протитанковими ракетниками та операторами безпілотників. У неділю вони прийняли бій. "Наші десантники вкотре організували теплу зустріч для окупантів", — повідомили в бригаді.
79-та десантно-штурмова бригада заявила, що знищила п'ять російських бойових машин і танк, а також вбила 24 росіянина. "Вцілілі бронемашини злякалися наших протитанкових ракетних комплексів і ударних безпілотників — і розбіглися", — повідомили українські військові.
На півночі сектора росіянам пощастило більше. Українська 33-тя механізована бригада, оснащена посиленими танками Leopard 2A4, розгромила російський авангард . "Леопарди" підбили кілька російських машин, що проїжджали, за допомогою 120-міліметрових гармат. Однак деякій кількості російських солдатів вдалося захопити західну околицю Максимільянівки і зміцнити контроль Росії над зруйнованим містом.
Принаймні один український аналітик оцінив нещодавні російські успіхи як доказ того, що Україна програє війну на виснаження. "Тенденція негативна, якщо не буде вжито радикальних заходів", — попередив засновник аналітичної групи Frontelligence Insight, який пише під ніком Татарігамі (персонаж гри "Геншин імпакт", прокляття, що вбиває ворогів — ред.).
Але й росіяни в стресі. Кремль набирає близько 30 000 нових солдатів щомісяця — і втрачає 30 000 солдатів щомісяця. Відчайдушно намагаючись уникнути додаткового раунду призову, який був би вкрай непопулярним, режим російського диктатора Володимира Путіна вів переговори з Кім Чен Ином щодо приєднання тисяч північнокорейських солдатів до військових дій.
І при цьому жоден із союзників України не розгорнув бойових сил на території країни. Цей дисбаланс може виявитися критичним.
"Якщо чисельність мобілізованих в Україні продовжить знижуватися, а Росія зможе продовжувати щомісячне вербування (зокрема, можливо, і північнокорейських солдатів), ситуація й надалі погіршуватиметься, якщо тільки іноземні партнери України не нададуть більшу підтримку", — вважає Роб Лі, аналітик із Дослідницького інституту зовнішньої політики у Філадельфії.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у РФ заманюють росіян з усієї країни в армію. Підписувати контракти чоловіки і жінки їдуть до Москви, тому що тільки там платять нечувані для більшості росіян 5 мільйонів рублів. При цьому більшість із них не знає, що підписаний на рік контракт із ЗС РФ насправді є безстроковим, тобто, до кінця війни з Україною.