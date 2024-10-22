Українські танки Leopard 2A4 вступили в дуель із росіянами під Кураховим (відео)

Російські війська кинули в бій цілі батальйони на Донеччині, намагаючись прорватися до Курахового. "Теплу" зустріч для загарбників організували бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, що укомплектована досвідченими протитанковими ракетниками та операторами безпілотників.

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Російські війська просунулися всього на чверть милі (приблизно 400 км) руїнами міста Максимільянівка і продовжили свій повільний і дорогий марш до міста Курахове, розташованого за три кілометри на захід. Захоплення цих 400 м коштувало ЗС РФ сотень солдатів в один із найкривавіших днів у 32-місячній війні з Україною. Український генеральний штаб у Києві повідомив у неділю про понад 1700 втрат росіян — убитих, поранених і полонених. А також про знищену в ближньому бою техніку. Про це пише Forbes.

Українські Leopard 2A4 розбивають російську військову техніку під Кураховим

"Бої в Донецькій області — це мікрокосм більш масштабної війни. Росіяни перемагають, у тому сенсі, що вони повільно набирають силу. Але вони також втрачають більше військ, ніж можуть мобілізувати. Недарма Москва організувала приєднання до війни значної кількості північнокорейських солдатів. Росіянам потрібне свіже м'ясо", — зазначає автор матеріалу Девід Екс.

Нещодавні бої на курахівському напрямку були близькими та жорстокими. На півдні сектору російські мотострілецькі полки і бригади кинули 19 бойових машин і чотири танки в бік позицій української 79-ї десантно-штурмової бригади.

79-та десантно-штурмова бригада укомплектована досвідченими протитанковими ракетниками та операторами безпілотників. У неділю вони прийняли бій. "Наші десантники вкотре організували теплу зустріч для окупантів", — повідомили в бригаді.

79-та десантно-штурмова бригада заявила, що знищила п'ять російських бойових машин і танк, а також вбила 24 росіянина. "Вцілілі бронемашини злякалися наших протитанкових ракетних комплексів і ударних безпілотників — і розбіглися", — повідомили українські військові.

На півночі сектора росіянам пощастило більше. Українська 33-тя механізована бригада, оснащена посиленими танками Leopard 2A4, розгромила російський авангард . "Леопарди" підбили кілька російських машин, що проїжджали, за допомогою 120-міліметрових гармат. Однак деякій кількості російських солдатів вдалося захопити західну околицю Максимільянівки і зміцнити контроль Росії над зруйнованим містом.

Обстановка в Кураховому Фото: DeepState

Принаймні один український аналітик оцінив нещодавні російські успіхи як доказ того, що Україна програє війну на виснаження. "Тенденція негативна, якщо не буде вжито радикальних заходів", — попередив засновник аналітичної групи Frontelligence Insight, який пише під ніком Татарігамі (персонаж гри "Геншин імпакт", прокляття, що вбиває ворогів — ред.).

Але й росіяни в стресі. Кремль набирає близько 30 000 нових солдатів щомісяця — і втрачає 30 000 солдатів щомісяця. Відчайдушно намагаючись уникнути додаткового раунду призову, який був би вкрай непопулярним, режим російського диктатора Володимира Путіна вів переговори з Кім Чен Ином щодо приєднання тисяч північнокорейських солдатів до військових дій.

І при цьому жоден із союзників України не розгорнув бойових сил на території країни. Цей дисбаланс може виявитися критичним.

"Якщо чисельність мобілізованих в Україні продовжить знижуватися, а Росія зможе продовжувати щомісячне вербування (зокрема, можливо, і північнокорейських солдатів), ситуація й надалі погіршуватиметься, якщо тільки іноземні партнери України не нададуть більшу підтримку", — вважає Роб Лі, аналітик із Дослідницького інституту зовнішньої політики у Філадельфії.

Пункт відбору на військову службу за контрактом у Москві Фото: Верстка

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у РФ заманюють росіян з усієї країни в армію. Підписувати контракти чоловіки і жінки їдуть до Москви, тому що тільки там платять нечувані для більшості росіян 5 мільйонів рублів. При цьому більшість із них не знає, що підписаний на рік контракт із ЗС РФ насправді є безстроковим, тобто, до кінця війни з Україною.