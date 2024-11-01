Вчений із вусами та хвостом. Невідомий раніше науці екзотичний вірус абсолютно випадково відкрив кіт

Ненавмисні польові роботи з кішками призвели до несподіваного результату — відкриття й опису першого у своєму роді вірусу джейлонга.

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Люди та коти живуть пліч-о-пліч тисячі років і за цей час нам багато стало відомо про цих тварин, утім, вони не перестають нас дивувати. У новому дослідженні вчені абсолютно випадково відкрили й описали перший в історії вірус джейлонга, виявлений у США. Цікаво, що він також став першим у своєму роді, який було ідентифіковано, а також єдиним, відкритим котом, пише IFLScience.

Усе почалося з того, що кіт на прізвисько Пеппер приніс своєму власникові, професору-дослідникові з Університету Флориди Джону Ледніцкі, мертву мишу. Навряд чи це сподобалося б усім власникам, проте вчений був заінтригований, бо є експертом з вірусів і досліджував, чи є гризуни переносниками вірусу віспи мулів — тип вірусу, що спричиняє характерні ураження шкіри в оленів.

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Професор Ледніцкі з командою досліджували тіло миші, але не виявили в її тілі вірусу віспи оленів-мулів. Замість цього вони виявили щось куди цікавіше — миша була заражена вірусом джейлонга.

Зазначимо, що до цього моменту віруси роду джейлонга не зустрічалися в США: раніше їх виявляли лише в Південній Америці, Європі, Африці та Азії. У цих регіонах вірус, як правило, заражає гризунів, а також може передаватися кажанам і кішкам.

Але це не єдине відкриття, яке вдалося зробити вченим. Вірус виявився унікальним не тільки для США, а й для науки загалом. Генетичне тестування показало, що вірус джейлонга відрізняється від інших вірусів цього роду. Автори дослідження назвали його вірус джейлонга 1 гризунів Гейнсвілла (GRJV1).

За словами першої авторки статті Емілі ДеРюйтер, вони з командою не очікували вірусу такого роду. Фактично їхнє відкриття стало ще одним нагадуванням про те, що на Землі існує безліч вірусів, про які нам все ще невідомо. Ба більше, безліч із них циркулюють серед тварин, що мешкають у безпосередній близькості від людей.

Відомо, що джейлонг віруси належать до ширшого сімейства, званого параміксовірусами. Вони відомі тим, що передаються між видами й спричиняють респіраторні інфекції у людей.

Під час дослідження команда заразила клітини різних видів GRJV1, щоб подивитися, чи є у нього потенціал зробити те саме. Результати вказують на те, що вірус однаково успішно росте в клітинах гризунів, людей і нелюдських мавп.

Автори дослідження не поспішають бити на сполох, оскільки більшість людей на планеті насправді не контактують з дикими щурами та мишами, проте вчені вважають, що це відкриття потребує подальших досліджень. В ідеалі слід провести дослідження на тваринах, щоб визначити, чи викликає вірус захворювання у гризунів та інших дрібних тварин.

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