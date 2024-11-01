Ученый с усами и хвостом. Неизвестный ранее науке экзотический вирус совершенно случайно открыл кот

Непреднамеренные полевые работы с кошками привели к неожиданному результату — открытию и описанию первого в своем роде вируса джейлонга.

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Люди и коты живут бок о бок тысячи лет и за это время нам много стало известно об этих животных, впрочем, они не перестают нас удивлять. В новом исследовании ученые совершенно случайно открыли и описали первый в истории вирус джейлонга, обнаруженный в США. Любопытно, что он также стал первым в своем роде, который был идентифицирован, а также единственным, открытым котом, пишет IFLScience.

Все началось с того, что кот по кличке Пеппер принес своему владельцу, профессору-исследователю из Университета Флориды Джону Ледницки, мертвую мышь. Едва ли это понравилось бы всем владельцам, однако ученый был заинтригован, так как является экспертом по вирусам и исследовал, являются ли грызуны переносчиками вируса оспы мулов — тип вируса, вызывающий характерные поражения кожи у оленей.

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Профессор Ледницки с командой исследовали тело мыши, но не обнаружили в ее теле вируса оспы оленей-мулов. Вместо этого они обнаружили нечто куда более любопытное — мышь была заражена вирусом джейлонга.

Отметим, что до этого момента вирусы рода джейлонга не встречались в США: ранее их обнаруживали ишь в Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В этих регионах вирус, как правило, заражает грызунов, то также может передаваться летучим мышам и кошкам.

Но это не единственное открытие, которое удалось сделать ученым. Вирус оказался уникальным не только для США, но и для науки в целом. Генетическое тестирование показало, что вирус джейлонга отличается от других вирусов этого рода. Авторы исследования назвали его вирус джейлонга 1 грызунов Гейнсвилла (GRJV1).

По словам первого автора статьи Эмили ДеРюйтер, они с командой не ожидали вируса такого рода. Фактически их открытие стало еще одним напоминанием о том, что на Земле существует множество вирусов, о которых нам все еще неизвестно. Более того, множество из них циркулируют среди животных, обитающих в непосредственной близости от людей.

Известно, что джейлонгвирусы принадлежат к более широкому семейству, называемому парамиксовирусами. Они известны тем, что передаются между видами и вызывают респираторные инфекции у людей.

В ходе исследования команда заразила клетки разных видов GRJV1, чтобы посмотреть, есть ли у него потенциал сделать то же самое. Результаты указывают на то, что вирус одинаково успешно растет в клетках грызунов, людей и нечеловеческих обезьян.

Авторы исследования не спешат бить тревогу, так как большинство людей на планете на самом деле не контактируют с дикими крысами и мышами, однако ученые считают, что это открытие требует дальнейших исследований. В идеале следует провести исследования на животных, чтобы определить, вызывает ли вирус заболевание у грызунов и других мелких животных.

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