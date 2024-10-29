Чоловік помер від кошмарної хвороби, яка спричиняє криваві сльози

Лікарі вважають, що уродженець Айови помер від лихоманки Ласса, яку підхопив у Західній Африці від гризунів.

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Житель штату Айова, США, помер від рідкісної лихоманки Ласса, що спричиняє криваві сльози та головний біль. Вірус, який належить до тієї ж категорії вірусних геморагічних лихоманок, що й Ебола, рідко трапляється у Сполучених Штатах. Центри з контролю і профілактики захворювань наразі проводять розслідування. А журналісти побоюються початку нової кошмарної епідемії. Про це пише FOX13.

За словами представників охорони здоров'я, у США це вірусне захворювання практично не зустрічається.

Пацієнт повернувся до США із Західної Африки на початку цього місяця. Під час подорожі він не хворів, тому ризик для інших пасажирів літака "вкрай низький", заявили експерти.

Вірус не поширюється під час побутового контакту, і пацієнти не вважаються заразними до появи симптомів.

Пацієнт був госпіталізований в ізольованому медичному центрі University of Iowa Health Care. Тестування, проведене лабораторією в Небрасці 28 жовтня, засвідчило, що чоловік, ймовірно, хворий на лихоманку Ласса. Якщо результати підтвердяться, випадок в Айові стане дев'ятим відомим випадком лихоманки Ласса з 1969 року в мандрівників, які повернулися до США з регіонів, де зустрічається ця хвороба. Вірус лихоманки Ласса — ендемік Західної Африки.

Симптоми лихоманки Ласса спочатку зазвичай легкі і включають втому та головний біль. У деяких людей може розвинутися блювота, утруднене дихання, набряк обличчя і біль у спині, грудях або животі. У більшості людей, інфікованих вірусом Ласса, взагалі немає жодних симптомів.

Лихоманка Ласса може передаватися від людини до людини, але не через випадковий контакт. Зазвичай вірус поширюється тільки під час контакту з рідинами організму інфікованої людини.

Ті, хто був у близькому контакті з померлим з Айови, перебуватимуть під наглядом протягом 21 дня.

Чиновники охорони здоров'я штату і місцеві органи працюють над тим, щоб з'ясувати, як заразився пацієнт, особу якого вони не назвали. Попередня інформація припускає, що пацієнт контактував із гризунами в Західній Африці. Вірус переноситься гризунами і поширюється серед людей через контакт із сечею або фекаліями інфікованих тварин. У рідкісних випадках він може передаватися від людини до людини через прямий контакт із кров'ю або рідинами організму хворої людини, через слизові оболонки або статевим шляхом.

Щорічно в Західній Африці реєструється від 100 000 до 300 000 випадків лихоманки Ласса і приблизно 5000 випадків смерті. Але своєчасна допомога та лікування зазвичай допомагають.

Нагадаємо, 2022 року у Великій Британії було зафіксовано випадок захворювання на лихоманку Ласса. Тоді заразилася ціла сім'я, яка подорожувала Західною Африкою.