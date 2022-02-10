Спричиняє вагінальні кровотечі та глухоту: в Британії зафіксували випадки лихоманки Ласса

Хвороба протікає з тяжкою симптоматикою, спричиняючи блювоту, вагінальну кровотечу, глухоту та випадання волосся. Якщо лікування не розпочати вчасно, вірус може призвести до коми.

У Великій Британії вперше з 2009 року зафіксували випадки рідкісного та небезпечного захворювання — лихоманки Ласса. За всю історію Великобританії на цей вірус хворіли 10 людей. Рідкісним вірусом заразилася сім'я англійців, побувавши в західній Африці, повідомляє DailyMail.

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Гарячка Ласса — гостре інфекційне захворювання з групи вірусних лихоманок з природною очаговістю. Воно характеризується тяжким перебігом, високим відсотком летальних наслідків, ураженням органів дихання, нирок, центральної нервової системи. Може спричинити вагінальну кровотечу і кому.

Небезпечне захворювання виявили в сім'ї, яка побувала в західній Африці. Двох родичів після діагностування вірусу Ласса госпіталізували, а третього відправили на карантин із підозрою на лихоманку Ебола. Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) наголосило, що в жодному випадку не довело подальшої передачі інфекції.

Гарячка Ласса поширена в Нігерії, Ліберії, Гвінеї та інших країнах на західному узбережжі Африки. Заразитися можна через їжу або через побутові предмети, також переносниками вірусу можуть бути щурі. Крім того, гарячку можуть передати через біологічні рідини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 80 відсотків людей, які заражаються цією хворобою, взагалі не мають симптомів. У разі, коли хвороба протікає з симптомами, вони проявляються головним болем, болем в горлі, блювоті, кровотечі з рота та носа. Крім того, в деяких випадках у пацієнтів настає тимчасова глухота та випадання волосся. Без своєчасного лікування вірус може спричинити шок, судоми, тремор, дезорієнтацію та кому. Варто також зазначити, що попри тяжку симптоматику, більшість людей одужує, тому що у вірусу низька летальність — помирає лише 1% заражених. Однак можливий рецидив захворювання.

"Випадки захворювання на цей вірус дуже рідкісні й відбуваються, в основному, в ендемічних районах з людьми, які працюють у санітарно-медичній сфері", — розповів доктор сер Майкл Джейкобс, консультант з інфекційних захворювань у лікарні Royal Free London.

Нагадаємо, минулого року ВООЗ повідомила про початок вакцинації від гарячки Ебола у Гвінеї. Жителів країни щепитимуть за "кільцевою стратегією": спочатку уколи зроблять усім, хто контактував із зараженими. Також на першому етапі вакцинують медиків. Таке рішення прийняли після того, як спалах Еболи зафіксовували у Гвінеї та ДР Конго. Припускають, що спалах спричинив рецидив захворювання в хронічних пацієнтів.