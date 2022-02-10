Вызывает вагинальные кровотечения и глухоту: в Британии зафиксировали случаи лихорадки Ласса

Болезнь протекает с тяжелой симптоматикой, вызывая рвоту, вагинальное кровотечение, глухоту и выпадение волос. Если лечение не начать вовремя, вирус может привести к коме.

В Великобритании впервые с 2009 года зафиксировали случаи редкого и опасного заболевания — лихорадки Ласса. За всю историю Великобритании этим вирусом болели 10 человек. Редким вирусом заразилась семья англичан, побывав в западной Африке, сообщает DailyMail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных лихорадок с природной очаговостью. Оно характеризуется тяжелым течением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы. Может вызвать вагинальное кровотечение и кому.

Опасное заболевание обнаружили у семьи, побывавшей в западной Африке. Двух родственников после диагностирования вируса Ласса госпитализировали, а третьего отправили на карантин с подозрением на лихорадку Эбола. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подчеркнуло, что ни в одном из случаев не было доказательств дальнейшей передачи инфекции.

Лихорадка Ласса распространена в Нигерии, Либерии, Гвинее и других странах на западном побережье Африки. Заражение происходит через прием пищи или через бытовые предметы, также переносчиками вируса могут быть крысы. Кроме того, лихорадка может передаваться через биологические жидкости.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80 процентов людей, которые заражаются этой болезнью, вообще не имеют симптомов. В случае, когда болезнь протекает с симптомами, они проявляются в виде головных болей, боли в горле, рвоте, кровотечении из рта и носа. Кроме того, в отдельных случаях у пациентов наступает временная глухота и выпадение волос. Без своевременного лечения вирус может вызвать шок, судороги, тремор, дезориентацию и кому. Стоит также отметить, что несмотря на тяжелую симптоматику, большинство людей выздоравливает, так как у вируса низкая летальность — умирает лишь 1% зараженных. Однако, возможен рецидив заболевания.

"Случаи заболевания этим вирусом очень редки и происходят, в основном, в эндемичных районах с людьми, работающих в санитарно-медицинской сфере", — рассказал доктор сэр Майкл Джейкобс, консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Royal Free London.

Напомним, в прошлом году ВОЗ сообщила о начале вакцинации от лихорадки Эбола в Гвинее. Жителей страны будут прививать по "кольцевой стратегии": сперва уколы сделают всем, кто контактировал с зараженными. Также на первом этапе вакцинируют медиков. Такое решение было принято после того, как вспышка Эболы зафиксирована в Гвинее и ДР Конго. Предполагают, что вспышка была вызвана рецидивом заболевания у хронических пациентов.