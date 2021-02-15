Вспышка Эболы зафиксирована в Гвинее и ДР Конго

Пока неизвестно, связаны ли случаи с новым распространением инфекции от животных к людям или рецидивом заболевания у хронически заболевших пациентов.

7 февраля Демократическая Республика Конго сообщила, что в городе Бутембо был обнаружен новый случай заболевания Эболы, пишет Forbes.

Бутембо, город с населением около 350 тыс. человек, находящийся в провинции Северное Киву, был эпицентром 10-й вспышки лихорадки Эбола в ДРК. Она продолжалась с августа 2018 по июнь 2020 года и спровоцировала более 2 тыс. смертей.

В конце прошлой недели, поступили сообщения о еще трех случаях заболевания более чем в 3500 км от Нзерекоре на юге Гвинеи, включая человека, побывавшего в Конакри (город с населением около 2 млн. человек) и в столице Гвинеи. За выходные число случаев увеличилось до восьми.

Вспышка болезни в Гвинее связана с похоронами медсестры, работавшей в сельском медицинском учреждении. Передача Эболы на похоронах не является редкостью, так как социальные обычаи создают все условия для быстрого распространения заболевания.

Две вспышки не связаны между собой и отражают разные события. Пока не ясно, были ли они вызваны новым распространением инфекции от животных к людям или рецидивом заболевания у хронически инфицированных пациентов.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная болезнь, вызванная вирусом Эбола. Заболевание поражает человека, некоторых других приматов, а также парнокопытных. Средний коэффициент летальности составляет около 50-60%.

Напомним, что недавно микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил смертельную Эболу, предупредил о возможном появлении нового смертельного для человечества вируса. Его пока что называют "Болезнью Х".