Врач, обнаруживший Эболу, предупреждает о появлении новой смертельной "Болезни Х"

Тестирование пациентки на Эболу и другие болезни показали отрицательные результаты. У нового вируса присутствуют симптомы геморрагической лихорадки.

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил смертельную Эболу, предупредил о возможном появлении нового смертельного для человечества вируса. Его пока что называют "Болезнью Х". Об этом рассказывает CNN.

Новым вирусом, вероятно, заболела жительница Ингенды, отдаленного городка в Демократической Республике Конго. Результаты тестирования на Эболу и другие известные болезни показали отрицательные результаты.

У пациентки наблюдались симптомы геморрагической лихорадки. Она часто характеризуется поражением сосудов, которое приводит к развитию тромбогеморрагического синдрома (патологический неспецифический процесс, характеризующийся образованием особых диссеминированных тромбов в сосудах с несвертываемостью крови, что приводит к множественным массивным кровоизлияниям).

Детей женщины также протестировали на различные болезни, однако никаких симптомов у них замечено не было.

"Сейчас мы находимся в мире, где появятся новые патогены. И вот что представляет собой угрозу для человечества", — сказал Муембе-Тамфум.

Профессор сказал, что, по его мнению, будущие пандемии могут быть хуже, чем COVID-19, и могут быть более апокалиптическими.

Новый патоген, которым возможно заболела жительница Конго, может распространяться столь же быстро, как коронавирус, однако его летальность может составлять 50-90% от летальности Эболы.

На текущий момент "Болезнь Х" называют "гипотетической", однако во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что если ее существование подтвердится, то ее последствия могут быть разрушительными для всего мира.

Муембе-Тамфум считает, что в будущем в мире обнаружат еще множество болезней, в том числе тех, которые передаются от животных людям.

Марк Вулхаус, профессор эпидемиологии инфекционных болезней Эдинбургского университета, в своем исследовании написал, что ежегодно ученые находят по три-четыре новых вида вирусов.

Напомним, в ноябре исследователи берлинской клиники "Шарите" сообщили, что зафиксировали первый в Европе случай передачи от животного человеку опасного вируса "хантавирус", также известного как "сеульский вирус". Молодая немка заразилась от своей домашней крысы.