Спалах Еболи зафіксований у Гвінеї і ДР Конго

Поки невідомо, чи пов'язані випадки з новим поширенням інфекції від тварин до людей або рецидивом захворювання у хронічно хворих пацієнтів.

7 лютого Демократична Республіка Конго повідомила, що в місті Бутембо виявили новий випадок захворювання Ебола, пише Forbes.

Бутембо, місто з населенням близько 350 тис осіб, що знаходиться в провінції Північне Ківу, було епіцентром 10-го спалаху лихоманки Ебола в ДРК. Вона тривала з серпня 2018 до червня 2020 року і спровокувала більше 2 тис смертей.

Наприкінці минулого тижня, надійшли повідомлення про ще три випадки захворювання більше ніж в 3500 км від Нзерекоре на півдні Гвінеї, включаючи людину, яка побувала у Конакрі (місто з населенням близько 2 млн осіб) та у столиці Гвінеї. За вихідні кількість випадків збільшилася до восьми.

Спалах хвороби в Гвінеї пов'язаний з похоронами медсестри, яка працювала в сільському медичному закладі. Передача Еболи на похоронах не є рідкістю, оскільки соціальні звичаї створюють всі умови для швидкого поширення захворювання.

Два спалахи не пов'язані між собою і відображають різні події. Поки не зрозуміло, чи були вони викликані новим поширенням інфекції від тварин до людей чи рецидивом захворювання у хронічно інфікованих пацієнтів.

Геморагічна лихоманка Ебола — гостра вірусна хвороба, викликана вірусом Ебола. Захворювання вражає людину, деяких інших приматів, а також парнокопитних. Середній коефіцієнт летальності становить близько 50-60%.

Нагадаємо, що недавно мікробіолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, який одним з перших виявив смертельну Еболу, попередив про можливу появу нового смертельного для людства вірусу. Його поки що називають "Хворобою Х".