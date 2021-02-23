ВОЗ сообщила о начале вакцинации от лихорадки Эбола в Гвинее

Жителей страны будут прививать по "кольцевой стратегии": сперва уколы сделают всем, кто контактировал с зараженными. Также на первом этапе вакцинируют медиков.

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило на их сайте о том, что 23 февраля 2021 года в Гвинее начали вакцинацию от лихорадки Эбола. Отмечается, что 14 февраля там впервые с 2016 года зафиксировали вспышку этого вируса.

Вакцинация началась в Гуэке, сельской общине в префектуре Нзерекоре, которая находится на юго-востоке Гвинеи.

"В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились еще на стадии разработки. Благодаря накопленному опыту и знаниям в сочетании с безопасными и эффективными вакцинами Гвинея располагает инструментами и ноу-хау для реагирования на эту вспышку", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Гвинею доставили 11 тыс. доз вакцины rVSV-ZEBOV производства американской компании Merck. Ее в страну отправили со штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Позже организация планирует отправить в Гвинею еще 8,5 тыс. доз этой же вакцины.

Жителей страны будут прививать по "кольцевой стратегии", то есть уколы будут делать всем людям, которые контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом Эбола. На первом этапе планируют вакцинировать медработников.

"Скорость, с которой Гвинея смогла начать вакцинацию, поразительна. По большей мере это произошло благодаря огромному вкладу ее экспертов в недавние вспышки лихорадки Эбола в ДРК", — заявил Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ в Африке.

На текущий момент, по информации ВОЗ, в Гвинее зафиксировали 8 случаев Эболы (4 подтвержденных и 4 вероятных). Пять человек умерли.

ВОЗ выделила 1,25 млн долларов США для поддержку борьбы со вспышкой в Гвинее и повышение готовности к возможным случаям заражения в соседних странах. ООН же выделил 15 млн долларов США на поддержку мер реагирования в Гвинее и Демократической республике Конго.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная болезнь, вызванная вирусом Эбола. Заболевание поражает человека, некоторых других приматов и парнокопытных. Средний коэффициент летальности составляет около 50-60%.

Отметим, в ДРК первый случай новой вспышки заболевания Эболой зафиксировали 7 февраля 2021 года.

Напомним, что недавно микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил смертельную Эболу, предупредил о возможном появлении нового смертельного для человечества вируса. Его пока что называют "Болезнью Х".