ВООЗ повідомила про початок вакцинації від лихоманки Ебола в Гвінеї

Жителів країни прищеплюватимуть за "кільцевою стратегією": спершу уколи зроблять всім, хто контактував із зараженими. Також на першому етапі вакцинують медиків.

Представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Африці повідомило на їхньому сайті про те, що 23 лютого 2021 року в Гвінеї почали вакцинацію від лихоманки Ебола. Зазначається, що 14 лютого там вперше з 2016 року зафіксували спалах цього вірусу.

Вакцинація почалася в Гуеке, сільській громаді в префектурі Нзерекоре, яка знаходиться на південному сході Гвінеї.

"Востаннє, коли Гвінея зіткнулася зі спалахом лихоманки Ебола, вакцини знаходилися ще на стадії розробки. Завдяки накопиченому досвіду та знанням у поєднанні з безпечними й ефективними вакцинами Гвінея має в своєму розпорядженні інструменти та ноу-хау для реагування на цей спалах", — заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

У Гвінею доставили 11 тис. доз вакцини rVSV-ZEBOV виробництва американської компанії Merck. Її в країну відправили зі штаб-квартири ВООЗ у Женеві. Пізніше організація планує відправити до Гвінеї ще 8,5 тис. доз цієї ж вакцини.

Жителів країни прищеплюватимуть за "кільцевою стратегією", тобто уколи робитимуть всім людям, які контактували з пацієнтами з підтвердженим діагнозом Ебола. На першому етапі планують вакцинувати медпрацівників.

"Швидкість, з якою Гвінея змогла почати вакцинацію, разюча. Великою мірою це сталося завдяки величезному внеску її експертів у нещодавні спалахи лихоманки Ебола в ДРК", — заявив Матшідісо Моет, регіональний директор ВООЗ в Африці.

На поточний момент, за інформацією ВООЗ, у Гвінеї зафіксували 8 випадків Ебола (4 підтверджених і 4 ймовірних). П'ятеро людей померли.

ВООЗ виділила 1,25 млн доларів США для підтримку боротьби зі спалахом у Гвінеї і підвищення готовності до можливих випадків зараження в сусідніх країнах. ООН же виділив 15 млн доларів США на підтримку заходів реагування в Гвінеї та Демократичній республіці Конго.

Геморагічна лихоманка Ебола — гостра вірусна хвороба, викликана вірусом Ебола. Захворювання вражає людину, деяких інших приматів і парнокопитних. Середній коефіцієнт летальності становить приблизно 50-60%.

Зазначимо, у ДРК перший випадок нового спалаху захворювання Ебола зафіксували 7 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що нещодавно мікробіолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, який одним із перших виявив смертельну Ебола, попередив про можливу появу нового смертельного для людства вірусу. Його поки що називають "Хворобою Х".