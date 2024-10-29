Мужчина умер от кошмарной болезни, которая вызывает кровавые слезы

Врачи считают, что уроженец Айовы умер от лихорадки Ласса, которую подхватил в Западной Африке от грызунов.

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Житель штата Айова, США, умер от редкой лихорадки Ласса, которая вызывает кровавые слезы и головную боль. Вирус, который относится к той же категории вирусных геморрагических лихорадок, что и Эбола, редко встречается в Соединенных Штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время проводят расследование. А журналисты опасаются начала новой кошмарной эпидемии. Об этом пишет FOX13.

По словам представителей здравоохранения, в США это вирусное заболевание практически не встречается.

Пациент вернулся в США из Западной Африки в начале этого месяца. Во время путешествия он не болел, поэтому риск для других пассажиров самолета "крайне низок", заявили эксперты.

Вирус не распространяется при бытовом контакте, и пациенты не считаются заразными до появления симптомов.

Пациент был госпитализирован в изолированном медицинском центре University of Iowa Health Care. Тестирование, проведенное лабораторией в Небраске 28 октября, показало, что у мужчина, вероятно болен лихорадкой Ласса. Если результаты подтвердятся, случай в Айове станет девятым известным случаем лихорадки Ласса с 1969 года у путешественников, вернувшихся в США из регионов, где встречается эта болезнь. Вирус лихорадки Ласса – эндемик Западной Африки.

Симптомы лихорадки Ласса сначала обычно легкие и включают усталость и головную боль. У некоторых людей может развиться рвота, затрудненное дыхание, отек лица и боль в спине, груди или животе. У большинства людей, инфицированных вирусом Ласса, вообще нет никаких симптомов.

Лихорадка Ласса может передаваться от человека к человеку, но не через случайный контакт. Обычно вирус распространяется только при контакте с жидкостями организма инфицированного человека.

Те, кто был в близком контакте с умершим из Айовы, будут находиться под наблюдением в течение 21 дня.

Чиновники здравоохранения штата и местные органы работают над тем, чтобы выяснить, как заразился пациент, личность которого они не назвали. Предварительная информация предполагает, что пациент контактировал с грызунами в Западной Африке. Вирус переносится грызунами и распространяется среди людей через контакт с мочой или фекалиями инфицированных животных. В редких случаях он может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с кровью или жидкостями организма больного человека, через слизистые оболочки или половым путем.

Ежегодно в Западной Африке регистрируется от 100 000 до 300 000 случаев лихорадки Ласса и около 5000 случаев смерти. Но своевременная помощь и лечение обычно помогают.

Напомним, в 2022 году в Великобритании был зафиксирован случай заболевания лихорадкой Ласса. Тогда заразилась целая семья, которая путешествовала по Западной Африке.