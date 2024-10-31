Гігантські щури на сторожі рогу носорога та слонової кістки: як гризуни захищатимуть гігантів

У новому дослідженні вчені навчили команду гігантських щурів і планують використовувати їх для боротьби з браконьєрами.

Related video

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них процвітають, а інші перебувають у вельми вразливому становищі з низки причин. Деякі тварини опинилися на межі вимирання через втрату середовища, надмірний вилов або природні причини, інші — стали жертвами браконьєрів. На щастя для всього світу, вчені знайшли ефективний спосіб боротьби з браконьєрами, пише Science Focus.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені з некомерційної організації з Танзанії APOPO навчили команду африканських гігантських щурів визначати продукти тваринного походження, що перебувають під загрозою зникнення. Простими словами, гігантські гризуни зможуть вловлювати запахи анатомії тварин, що перебувають під загрозою зникнення, наприклад:

луски панголіна;

слонової кістки;

рогу носорога.

До слова це не вперше, коли дослідники організації розпізнають потенціал для робочої сили з суперщурів. Загалом науковці прагнуть надавати низько технологічні та економічно ефективні рішення для нагальних гуманітарних проблем по всій Африці. Раніше вчені ж навчали гігантських щурів винюхувати наземні міни та патоген, що викликає туберкульоз.

За словами першої співавторки дослідження, докторки Ізабель Шотт, у новій роботі вони з колегами прагнули визначити потенціал щурів для виявлення запахів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, а точніше найбільш значущих їхніх частин тіла, за якими полюють браконьєри.

Автори дослідження зазначають, що щури APOPO — це економічно ефективні інструменти виявлення запахів. Вони можуть легко проникати у вузькі простори, такі як вантаж в упакованих транспортних контейнерах, і їх можна підняти високо, щоб перевірити вентиляційні системи запечатаних контейнерів.

У новому дослідженні вчені відібрали команду гігантських щурів:

Кірсті;

Марті;

Аттенборо;

Ірвін;

Бетті;

Тедді;

Айворі;

Ебоні;

Десмонд;

Торо;

Фоссі.

Усі вони пройшли кілька суворих етапів навчання: спочатку навчилися "тикати носом" у цільовий запах упродовж кількох секунд, щоб отримати ароматизовану гранулу; потім познайомилися з поширеними запахами, які браконьєри використовують для маскування диких тварин. Останній етап — навчання запам'ятовування, коли гризунів знову знайомили із запахами, з якими вони не стикалися протягом 5-8 місяців. До кінця навчання вісім щурів змогли ідентифікувати чотири види диких тварин, які часто провозяться контрабандою, серед 146 нецільових речовин.

Автори дослідження сподіваються, що їхня нова робота надалі дасть змогу захистити й без того вразливі види тварин від переслідувань з боку браконьєрів.

Раніше Фокус писав про те, що слони в Мозамбіку відмовилися від бивнів, щоб вижити: у чому причина.