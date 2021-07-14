Крысы против Tesla: грызуны массово уничтожают проводку электрокаров (видео)

Как оказалось, изоляция проводов в Tesla сделана из переработанной сои, что и привлекает грызунов.

Сара Уильямс из Нью-Йорка, проживающая на Манхэттене, столкнулась с неожиданной проблемой: электропроводку в ее электрокаре Tesla Model 3 2018 года выпуска… погрызли крысы. Об этом сообщает The New York Post, куда американка обратилась с письмом, поскольку в самой Tesla отказались признать этот случай гарантийным и компенсировать владелице стоимость ремонта.

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Уильямс приехала на своем электрокаре в сервисный центр Tesla, чтобы починить кондиционер. Когда механик начал разбирать салон, чтобы добраться до узла, из бардачка выпала мертвая крыса, а характерные повреждения оплетки проводов кондиционера не оставляли сомнений: грызун и стал причиной выхода узла из строя, уничтожив часть изоляции.

[ + – ] Мертвая крыса, выпавшая из бардачка в Тесле Сары Уильямс, когда она привезла машину на сервис для ремонта кондиционера

Корни этой проблемы — в использовании компанией оплетки не из продуктов нефтепереработки, а из переработанной сои. Органическая оплетка помогает Тесле делать свои электрокары более экологичными, но в то же время, как оказалось, привлекает грызунов, которые ее попросту едят.

В компании отказались признать случай гарантийным, поскольку использование оплетки из сои сегодня характерно для многих автопроизводителей, а значит ее применение не может считаться заводским эффектом. В результате владелице пришлось самой оплачивать ремонт, обошедшийся в итоге в 5 тысяч долларов.

[ + – ] Крыса в машине Уильямс поработала на славу

Интересно, что это уже далеко не первый подобный случай "нападения" крыс и мышей на электрокары Tesla, причем проводка этих машин нравится грызунам одинаково во всех частях света. Дошло до того, что британский инженер Тоби Бейтсон даже сконструировал специальное защитное устройство, которое продается в том числе в США по цене от 1500 долларов.

Эта своеобразная охранная система под названием RatMat, описываемая изобретателем как "горизонтальный электрический забор", представляет собой набор матов с металлической поверхностью, по которой пускают электрический ток. Маты раскладывают под машиной, чтобы ограничить грызунам доступ. За последний год к Бейтсону обратилось около 150 владельцев Тесла, которые аналогично Саре Уильямс пострадали от крыс и мышей.

[ + – ] Устройство системы RatMat

Ранее Фокус сообщал, что на главу Tesla Илона Маска подали в суд акционеры компании, предъявив ему иск на 2,6 млрд долларов. Поводом для судебной тяжбы стала покупка в 2016 году компании производству солнечных панелей SolarCity. Эта компания была основана двоюродными братьями Маска, а сам он, как утверждают недовольные аукционеры, использовал свое влияние в компании, чтобы убедить совет директоров Tesla в необходимости и выгодности покупки.