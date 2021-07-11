Кумовство ценой $2,6 млрд: На Илона Маска подали в суд за покупку компании его братьев

Акционеры Tesla считают, что Маск, используя свое влияние, способствовал покупке компании по производству солнечных панелей SolarCity, основанной его двоюродными братьями.

Генеральный директор Tesla Илон Маск оказался в центре новой судебной тяжбы, которая должна определить, имел ли он чрезмерное влияние на компанию, чтобы подтолкнуть ее к покупке в 2016 году производителя солнечных панелей SolarCity.

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Как сообщает Reuters, акционеры Tesla считают, что это решение не принесло пользу компании. Профсоюзные пенсионные фонды и компании по управлению активами, подавшие иск против Илона Маска от лица акционеров, хотят, чтобы он выплатил Tesla сумму в размере 2,6 млрд долларов, в которые обошлась покупка SolarCity, и отказался от прибыли со своих акций производителя солнечных панелей.

Зачем Tesla купила SolarCity

Судебный процесс начнется 12 июля в Уилмингтоне, штат Делавэр, и продлится две недели. Недовольные акционеры Tesla хотят выяснить зачем вообще нужно было покупать компанию. Маск утверждал, что эта сделка станет началом трансформаций и поможет Тесле занять доминирующее положение в индустрии солнечной энергии со своими дешевыми панелями, аккумуляторами Tesla и высокотехнологичными крышами из солнечных панелей.

Однако этого не произошло, а акционеры утверждают, что Маск использовал свой контроль над компанией Tesla для покупки SolarCity в 2016 году, чтобы спасти ту от банкротства. В в сделке с SolarCity присутствует явный конфликт интересов. Во-первых, покупка SolarCity за деньги акционеров Tesal позволила Маску спасти и свои собственные инвестиции в эту компанию.

[ + – ] Дом со стационарными солнечными панелями Solar Roof производства SolarCity

А во-вторых, SolarCity была основана двумя его двоюродными братьями Линдоном и Питером Райвами. Они создали компанию в 2006 году совету самого Маска, который поддержал их финансово, владел крупным пакетом акций SolarCity на момент заключения соглашения с Tesla и был председателем ее совета директоров.

"Когда Tesla купила бизнес братьев, те якобы собирались сделать рекапитализацию бизнеса и ввести реформы. Вместо этого произошел значительный спад", — отмечает Джозеф Оша, старший аналитик в Guggenheim Securities.

Спасти свои инвестиции за счет акционеров компании

Также в иске утверждается, что в ходе переговоров о покупке Илон Маск подтолкнул совет директоров Tesla к тому, чтобы поднять, а не понизить цену на SolarCity. Более высокая цена принесла пользу Маску, который был крупнейшим акционером SolarCity с долей 22%. Также от этого выиграли четыре других членов правления Tesla, которые, согласно судебным протоколам, прямо или косвенно владели акциями SolarCity. В прошлом году эти члены правления урегулировали предъявленные им обвинения на сумму 60 млн долларов, но не признали вины.

Илон Маск не признает обвинений. В своем заявлении для суда он отметил, что был "полностью отстранен" от переговоров с советом директоров, а акционеры Tesla проголосовали за одобрение сделки по покупке SolarCity, поскольку это было частью Part Deux, который направлен на интеграцию устойчивой солнечной энергии с электрическими беспилотными автомобилями.

Вот такое кумовство по-американски, которое теперь может влететь Маску в копеечку. В очень большую копеечку — если истцы выиграют процесс, это станет одним из самых серьезных финансовых приговоров против отдельно взятого человека.

Ранее Фокус сообщал, что клиенты Tesla, купившие стационарные домовые солнечные батареи Solar Roof, грозят компании коллективным иском. Причина — завышение цены установки панелей уже после заключения контрактов с домовладельцами.