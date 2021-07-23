Тяжелее, медленнее, дороже: Mercedes-Benz представил гибридный S-Class

Гибридная модификация Mercedes-Benz S-Class получила индекс S 580 e и по умолчанию имеет привод только на задние колеса.

Первый плагин-гибридный S-Class получил индекс S 580 e. Единственное визуальное отличие от бензиновых версий — второй симметричный лючок на левой боковине кузова, который скрывает разъем для зарядки.

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Покупателям доступен как вариант со стандартной колесной базой, так и удлиненная модификация. Гибрид оснащен 6-цилиндровым 3,0-литровым турбомотором с отдачей в 367 л.с. и 500 Нм. Электродвигатель интегрирован в 9-диапазонную автоматическую трансмиссию. Его мощность не превышает 150 "сил". Суммарно силовая установка может передать на колеса 510 л.с. и 750 Нм.

Батарея у немецкого седана спрятана под полом багажника. Это существенно повлияло на сокращение его объема: 350 литров против 535 у версий с ДВС. Емкость тяговой батареи составляет 28,6 кВт∙ч. По умолчанию батарея поддерживает зарядку мощностью 11 кВт. Но за доплату может "переваривать" и 60 кВт, заряжаясь в таком случае "под крышечку" всего за 30 минут.

Интересно, что дальность хода по циклу WLTP составляет целых 113 км, что сопоставимо со многими электрическими Leaf на наших дорогах. "Максималка" на электрике равна 140 км/ч — она ограничена электроникой. В сравнении с S 580 4Matic гибридный S 580 е стал тяжелее на 270 кг. При этом гибрид имеет привод только на заднюю ось. Время разгона с места до 100 км/ч у плагин-гибрида также скромнее — 5,2 секунды вместо 4,4 сек.

На родине, в Германии, цены на новинку стартуют с отметки в 124 тыс. евро. Можно с уверенностью сказать, что линейка гибридных S-Class будет расширяться. Предположительно электрифицировать могут и топовую версию S63 AMG.

Ранее мы писали, что продажи нового Mercedes-Benz C-Class стартовали в Украине. Цены на новинку в Украине стартуют с отметки 41,4 тысячи евро за базовый седан Mercedes-Benz C 180 и 45,7 тысячи евро за универсал Mercedes-Benz C 220 d.

Также Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовит электрическую версию G-Class. Премьера "электрогелика" состоится на автосалоне в Мюнхене ближайшей осенью.